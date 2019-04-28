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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Мацей Рыбус: пока есть шансы догнать "Зенит", мы в это верим

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после победы над "Енисеем" (2:1) отметил, что команда продолжает бороться за чемпионство.

– С первых минут мы не играли так, как в предыдущих матчах. Сыграли плохо, но на данный момент три очка важнее.

– Какие мысли были, когда пропустили мяч?

– Такие матчи у нас уже были в прошлом сезоне, когда мы у себя дома теряли очки с командами, которые борются за выживание. Надо разобрать этот матч, посмотреть, какие ошибки мы допустили, и готовиться к следующей игре против "Арсенала". Это более сильный соперник, чем "Енисей". Он находится в хорошей форме и нам будет тяжело.

– "Зенит" реально достать?

– Пока есть шансы, мы в это верим. Сделаем все, чтобы достать "Зенит".

Алексей Волошинов, Rusfootball.info
Теги: Рыбус Локомотив Енисей
Сегодня, 17:05
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