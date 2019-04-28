Россия РПЛ 2018/19
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Мацей Рыбус: пока есть шансы догнать "Зенит", мы в это верим
Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после победы над "Енисеем" (2:1) отметил, что команда продолжает бороться за чемпионство.
– С первых минут мы не играли так, как в предыдущих матчах. Сыграли плохо, но на данный момент три очка важнее.
– Какие мысли были, когда пропустили мяч?
– Такие матчи у нас уже были в прошлом сезоне, когда мы у себя дома теряли очки с командами, которые борются за выживание. Надо разобрать этот матч, посмотреть, какие ошибки мы допустили, и готовиться к следующей игре против "Арсенала". Это более сильный соперник, чем "Енисей". Он находится в хорошей форме и нам будет тяжело.
– "Зенит" реально достать?
– Пока есть шансы, мы в это верим. Сделаем все, чтобы достать "Зенит".
Алексей Волошинов, Rusfootball.info
– С первых минут мы не играли так, как в предыдущих матчах. Сыграли плохо, но на данный момент три очка важнее.
– Какие мысли были, когда пропустили мяч?
– Такие матчи у нас уже были в прошлом сезоне, когда мы у себя дома теряли очки с командами, которые борются за выживание. Надо разобрать этот матч, посмотреть, какие ошибки мы допустили, и готовиться к следующей игре против "Арсенала". Это более сильный соперник, чем "Енисей". Он находится в хорошей форме и нам будет тяжело.
– "Зенит" реально достать?
– Пока есть шансы, мы в это верим. Сделаем все, чтобы достать "Зенит".
Алексей Волошинов, Rusfootball.info
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