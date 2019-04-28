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Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

На матче "Зенит" – "Крылья Советов" присутствуют 40 463 зрителя

В Санкт-Петербурге продолжается игра 26 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Крыльями Советов".

На трибунах "Газпром Арены" за матчем следят 40 463 зрителя.
Теги: Зенит Крылья Советов
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#2  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Свинота, смотрите кто лучший клуб России!!

Сейчас тебе объяснят, что 40200 - это бесплатные билеты и люди под автоматами пошли на матч.. А купили, только 263 человека и то приезжие из Самары


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Свинота, смотрите кто лучший клуб России!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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