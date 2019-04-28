Россия РПЛ 2018/19
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На матче "Зенит" – "Крылья Советов" присутствуют 40 463 зрителя
В Санкт-Петербурге продолжается игра 26 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Крыльями Советов".
На трибунах "Газпром Арены" за матчем следят 40 463 зрителя.
На трибунах "Газпром Арены" за матчем следят 40 463 зрителя.
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