Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу

В чемпионате России каждая команда может обыграть любую, но игра «Зенит» – «Крылья», казалось, из совсем другой оперы. В итоге находящиеся в кризисе самарцы доставили определённые проблемы лидеру, но тот скорее создал себе их сам и успешно справился.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»