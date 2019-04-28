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Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу
В чемпионате России каждая команда может обыграть любую, но игра «Зенит» – «Крылья», казалось, из совсем другой оперы. В итоге находящиеся в кризисе самарцы доставили определённые проблемы лидеру, но тот скорее создал себе их сам и успешно справился.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Стартовый разрыв
Не знаю, на что рассчитывали самарцы в начале встречи. На благосклонность «Зенита», недооценку с его стороны? Роман Шишкин в перерыве признал, что в игру команда не вошла, но такое отношение к началу встречи в гостях против будущего чемпиона объяснить трудно. И усталостью после матча в четверг это не объяснить.
«Зенит» очень оперативно открыл счёт: Азмун с передачи Жирков забил очередной мяч «Зенита» после аута. Если Валерий Карпин не знает, как их тренировать, то Сергей Семак, похоже, глубоко в теме.
Атака «Крыльев» – опасность для них же
Самарцам бы здесь попробовать успокоиться, постараться не отпустить соперника ещё дальше вперёд, понять, где возникают проблемы и как-то перестроиться. Но вместо этого гости решили пойти отыгрываться, подняли линию обороны. В итоге проблемы стали возникать везде, а особенно на фланге Денисова, куда смещались многие игроки «Зенита».
И ладно бы «Крылья» шли в атаку со знанием и умением. Нет, они просто теряли мяч на чужой половине и не успевали не то что вернуться ко встрече контратаки, не успевали даже на подбор после первой её отражённой волны. Зенитовцы до поры до времени прощали соперника, но команда Божовича действовала уж слишком нелепо: игроки промахивались мимо мяча, бежали в другую сторону от передачи, мешали друг другу и забивали в свои ворота. А главное, пропасть проигрывали в скорости и скорости мышления.
Для Дзюбы и Азмуна такая ситуация была настоящим раздольем: Сердар, подтаскивая команду к титулу, двигается и к личной бомбардирской награде, Артём же по сути создал все 4 гола «Зенита». Прикорнувший Гигант проснулся – и разговоры о нечемпионской игре петербуржцев стремительно утихли.
Летаргический сон хозяев
Дзюба-то проснулся, а вот на линию обороны «Зенита» его подвиги произвели снотворное действие. При 0:3 «Крыльям» уже вообще нечего было терять, самарцы решили подавить через зону Смольникова и неожиданно забили дважды. Миодраг Божович, перед матчем выразивший надежду на «прорвёт», угадал: его команда, в последних матчах запарывавшая потрясающие моменты, забили два гола с трёх ударов.
Их авторами стал Денис Ткачук, для которого «Зенит» остался высшей точкой карьеры и одновременно концом её восхождения. Притом весной Божович совершенно не доверял Ткачуку: с «Уралом» он, например, предпочёл отправить направо Шейдаева (187 см), а в центр нападения поставить странного серба из дубля.
Еськов и «Матч Премьер» в помощь
При счёте 3:2 смотреть игру стало интересно, тем более что «Зенит» не смог по заказу снова включиться и побежать уничтожать самарских защитников. Напротив, петербуржцы присели и пускали гостей к своей штрафной.
И даже в её пределы. В одном из таких эпизодов Зиньковский подобрал мяч и упал после контакта с защитником «Зенита». Скамейка «Крыльев» негодовала, второй комментатор Павел Богданов обратил на это внимание, но Геннадий Орлов своим молчанием и режиссёры канала газпромовского холдинга отсутствием повтора момент замяли.
Так что самарские болельщики могут обвинять в поражении и Еськова. Но не его бригаду в целом: всё-таки второй свой гол Ткачук забил из офсайда.
Удержание от Семака
«Зенит» выглядел странно: у команды то ли кончились силы, то ли её охватил непонятной природы синдром страха, но петербуржцы совершенно отказались от перспективной контригры и не выходили со своей половины. Семак даже выпустил пятого защитника, дабы уберечься от позиционных атак гостей.
Стандарты? Не, не слышали
Но «Крылья» позволяли «Зениту» вести матч в такой пассивной манере. Вышедший на замену Корниленко на подачи откликался, но нормального удара нанести не мог. Максимум, что удавалось самарцам – зарабатывать стандарты. Как известно, это шанс для любой команды.
Только не для «Крыльев». Вместо многочисленных подач в кучу-малу гости зачем-то разыгрывали любой угловой и штрафной, завершая его максимум бездарным дальним ударом, а то и до него не доводя. Конечно, удивительно, что «Крылья» территориально доминировали, но этой территорией они распоряжались ужасно.
Шейдаев кончает с интригой
Однако при минимальным разрыве и отсутствии атак «Зенита» интрига сохранялась. И могла бы сохраниться до компенсированного времени, если бы Шейдаев снова не выпятил свою никому не нужную горячность. Сначала он полез разбираться с Оздоевым после того, как Магомед обвинил его в симуляции. А на 78-й минуты он не смог смириться с потерей мяча и полетел в подкат на вторую жёлтую. Показал так показал, от кого «Зенит» отказался.
После этого, как признался Божович, гол «Зенита» был вопросом времени – забил даже Смольников!
Всё идёт по плану
Вылет от «Вильярреала» неприятен и даже позорен, но про него уже все забыли, ведь в чемпионате «Зенит» идёт по идеальному графику: две московские ничьи, а все остальные матчи – победные. Ещё и игра к концу чемпионата проклёвывается такая, что о незаслуженности чемпионства уже никто не заговорит. Если «Зенит» продолжит идти по плану, то чемпионство можно оформить совсем красиво: дома против ЦСКА. О закупке золотых футболок, шампанского и планировании чемпионского парада по городу уже стоит задуматься.
Чемпионат России
26 тур
"Зенит" – "Крылья Советов" 4:2
Голы: Азмун, 9, 30, Бурлак, 35 (авто.), Смольников, 90+1 - Ткачук, 40, 44
26 тур
"Зенит" – "Крылья Советов" 4:2
Голы: Азмун, 9, 30, Бурлак, 35 (авто.), Смольников, 90+1 - Ткачук, 40, 44
"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Нобоа, Оздоев, Ригони (Шатов, 64) – Дриусси (Анюков, 67), Дзюба, Азмун (Мусаев, 90+2).
"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Бурлак, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Шишкин – Ткачук, Ананидзе (Яковлев, 80), Мохаммед, Зиньковский (Корниленко, 63) – Шейдаев.
Предупреждения: Дриусси, 14, Шейдаев, 47, Оздоев, 47, Рабиу, 49, Ригони, 54, Жирков, 88
Удаление: Шейдаев, 78 (2ЖК)
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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