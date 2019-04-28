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Сергей Семак: до четвертого мяча "Зениту" было непросто
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Крыльями Советов" (4:2) в 26-м туре чемпионата России.
"Это футбол, все бывает. Конечно, мы не ожидали (что "Крылья Советов" забьют два мяча при счете 3:0 - прим.) , но такое случается. После 3:0 отыгрываются и побеждают. При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении. Давление, безусловно, чувствуется. Тем не менее, абсолютно заслуженная победа", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
"Это футбол, все бывает. Конечно, мы не ожидали (что "Крылья Советов" забьют два мяча при счете 3:0 - прим.) , но такое случается. После 3:0 отыгрываются и побеждают. При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении. Давление, безусловно, чувствуется. Тем не менее, абсолютно заслуженная победа", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
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