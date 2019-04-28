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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сергей Семак: до четвертого мяча "Зениту" было непросто

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Крыльями Советов" (4:2) в 26-м туре чемпионата России.

"Это футбол, все бывает. Конечно, мы не ожидали (что "Крылья Советов" забьют два мяча при счете 3:0 - прим.) , но такое случается. После 3:0 отыгрываются и побеждают. При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении. Давление, безусловно, чувствуется. Тем не менее, абсолютно заслуженная победа", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
Теги: Семак Зенит Крылья Советов
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