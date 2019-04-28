Россия РПЛ 2018/19
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Болельщики "Краснодара" вывесили баннер перед игрой с ЦСКА (фото)
Болельщики "Краснодара" вывесили баннер на трибуне перед матчем 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.
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