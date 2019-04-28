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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Болельщики "Краснодара" вывесили баннер перед игрой с ЦСКА (фото)

Болельщики "Краснодара" вывесили баннер на трибуне перед матчем 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.

На баннере изображены эмблемы ЦСКА, "Енисея", "Рубина", "Арсенала" и "Ростова" - команд, с которыми "быкам" осталось сыграть в нынешнем сезоне.
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 19:12
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