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Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Олег Шатов: могу сказать, что "Зенит" - чемпион

Полузащитник "Зенита" Андрей Шатов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (4:2).

"Думаю, игра понравилась болельщикам. И нам понравилась, три очка. Осталось четыре игры. Надо обязательно их выигрывать.

Сами создали себе проблемы при 3:0. До этого игра легко давалась, нужно было больше забивать. Хорошо, что в конце матча поймали соперника на контратаке.

Мне и так тяжело, поэтому не было просто войти в матч с замены. Сказываются и травмы, и то, что мало играю. Но стараюсь приносить пользу команде, даже играя 10-30 минут. Буду работать, стараться.

Могу ли я сказать, что "Зенит" чемпион? "Зенит" – чемпион", - цитирует Шатова "Чемпионат.сом".
Теги: Шатов Зенит
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