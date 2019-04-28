Россия РПЛ 2018/19
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Олег Шатов: могу сказать, что "Зенит" - чемпион
Полузащитник "Зенита" Андрей Шатов прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (4:2).
"Думаю, игра понравилась болельщикам. И нам понравилась, три очка. Осталось четыре игры. Надо обязательно их выигрывать.
Сами создали себе проблемы при 3:0. До этого игра легко давалась, нужно было больше забивать. Хорошо, что в конце матча поймали соперника на контратаке.
Мне и так тяжело, поэтому не было просто войти в матч с замены. Сказываются и травмы, и то, что мало играю. Но стараюсь приносить пользу команде, даже играя 10-30 минут. Буду работать, стараться.
Могу ли я сказать, что "Зенит" чемпион? "Зенит" – чемпион", - цитирует Шатова "Чемпионат.сом".
"Думаю, игра понравилась болельщикам. И нам понравилась, три очка. Осталось четыре игры. Надо обязательно их выигрывать.
Сами создали себе проблемы при 3:0. До этого игра легко давалась, нужно было больше забивать. Хорошо, что в конце матча поймали соперника на контратаке.
Мне и так тяжело, поэтому не было просто войти в матч с замены. Сказываются и травмы, и то, что мало играю. Но стараюсь приносить пользу команде, даже играя 10-30 минут. Буду работать, стараться.
Могу ли я сказать, что "Зенит" чемпион? "Зенит" – чемпион", - цитирует Шатова "Чемпионат.сом".
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