Магомед Оздоев: должны были забивать ещё и ещё, получилось наоборот

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал результат домашнего матча 26-го тура Чемпионата России против самарских "Крыльев" (4:2).Игрок отметил, что команде было тяжело прийти в себя после пропущенных мячей. Также, по его словам, он не понял, за что получил предупреждение в эпизоде с Шейдаевым во втором тайме– Пропустили два гола из ниоткуда. У соперника, по сути, не было каких-то голевых моментов. Эта игра из тех, когда расслабляешься и потом не можешь выйти на тот уровень, который показывал до. Самое главное – победа, игра складывалась так, что при счете 3:0 мы должны были забивать дальше, а вышло все с точностью до наоборот.– Да, это самое тяжелое, потому что мы пропустили необязательные голы, которых пропускать были не должны. Повторюсь: рад, что все обошлось.– Роль была та же, что и с Барриосом. сегодня рядом со мной играл Нобоа и мы очень здорово справились. Он игрок высокого уровня, с ним приятно выходить на поле.– Я сам не понял. Задал вопрос, а он не ответил. Видимо, хотел немного утрясти эмоции. Обиды на него не держу. С Шейдаевым тоже все хорошо, поговорили после матча. Думаю, его просто переполнили эмоции.