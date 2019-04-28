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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Магомед Оздоев: должны были забивать ещё и ещё, получилось наоборот

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал результат домашнего матча 26-го тура Чемпионата России против самарских "Крыльев" (4:2).

Игрок отметил, что команде было тяжело прийти в себя после пропущенных мячей. Также, по его словам, он не понял, за что получил предупреждение в эпизоде с Шейдаевым во втором тайме

– Какие впечатления от игры?

– Пропустили два гола из ниоткуда. У соперника, по сути, не было каких-то голевых моментов. Эта игра из тех, когда расслабляешься и потом не можешь выйти на тот уровень, который показывал до. Самое главное – победа, игра складывалась так, что при счете 3:0 мы должны были забивать дальше, а вышло все с точностью до наоборот.

– Тяжело в таких ситуациях брать себя в руки?

– Да, это самое тяжелое, потому что мы пропустили необязательные голы, которых пропускать были не должны. Повторюсь: рад, что все обошлось.

– Ваша роль в связи с отсутствием Барриоса изменилась?

– Роль была та же, что и с Барриосом. сегодня рядом со мной играл Нобоа и мы очень здорово справились. Он игрок высокого уровня, с ним приятно выходить на поле.

– Что произошло с Шейдаевым, за что карточка?

– Я сам не понял. Задал вопрос, а он не ответил. Видимо, хотел немного утрясти эмоции. Обиды на него не держу. С Шейдаевым тоже все хорошо, поговорили после матча. Думаю, его просто переполнили эмоции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Крылья Советов
Сегодня, 21:06
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