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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над ЦСКА (2:0).

"Рад победе. Самое главное было победить. ЦСКА - хорошая команда, они играют всегда с давлением, с преимуществом. Возможно, мы сыграли немного по счету, но мы хорошо оборонялись. Под давлением со стороны ЦСКА мы сыграли очень уверенно. Я говорил, что организация выйдет на первый план, это и решило исход матча. Очень важно было сегодня заработать три очка", - сказал Мусаев.
Теги: Мусаев Краснодар ЦСКА
Сегодня, 21:25
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#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 21:50)
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online

Его младший брат за зенит играет кто не знает.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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