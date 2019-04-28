Россия РПЛ 2018/19
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Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над ЦСКА (2:0).
"Рад победе. Самое главное было победить. ЦСКА - хорошая команда, они играют всегда с давлением, с преимуществом. Возможно, мы сыграли немного по счету, но мы хорошо оборонялись. Под давлением со стороны ЦСКА мы сыграли очень уверенно. Я говорил, что организация выйдет на первый план, это и решило исход матча. Очень важно было сегодня заработать три очка", - сказал Мусаев.
"Рад победе. Самое главное было победить. ЦСКА - хорошая команда, они играют всегда с давлением, с преимуществом. Возможно, мы сыграли немного по счету, но мы хорошо оборонялись. Под давлением со стороны ЦСКА мы сыграли очень уверенно. Я говорил, что организация выйдет на первый план, это и решило исход матча. Очень важно было сегодня заработать три очка", - сказал Мусаев.
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