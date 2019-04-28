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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
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Генич: за Лигу Чемпионов ЦСКА ещё покусается

Известный российский комментатор Константин Генич поделился мнением о матче "Краснодар" - ЦСКА (2:0) и рассказал о шансах на Лигу Чемпионов "армейцев" и московского "Спартака" в этом сезоне

- Сегодня был немного нелогичный матч, ЦСКА больше владел инициативой, но проиграл...

- Давненько не видел, когда "Краснодар" играет так глубоко в обороне. Тут надо плясать от того, что больше нравится болельщикам: хочется гимн Лиги Чемпионов послушать, тогда надо и такие матчи принимать, потому что игра была на результат, здесь многое стояло на кону. Можно, конечно, играть интересно и ярко, как это было с "Зенитом", и проиграть 2:3, а можно пластаться, ложиться под мячи и выиграть 2:0 у прямого конкурента.

Поэтому результат, может, не совсем логичен по сути игры, но он логичен с точки зрения того, что было в этом матче у одной и у другой команды. То количество ударов, которое "Краснодар" сегодня заблокировал... Мне кажется, эту победу они заслужили.

Все ли ЦСКА правильно делал? Когда у тебя 12-13 угловых, а ты с них ничего не имеешь, видимо, ты что-то делаешь неправильно. Когда у тебя обратная замена во втором тайме, тоже не очень хорошо. Гончаренко явно был не очень доволен игрой своей команды. Да и ни одного удара в створ в первом тайме.

Если Сафонов был героем с "Зенитом" и "Ахматом", сегодня защитники его работы лишили. Было всего два удара, большинство из них были заблокированы. Но если брать именно игру, Гончаренко сегодня должен быть удовлетворен. Когда ты пропускаешь на 7-й минуте, тебе придётся изыскивать какие-то варианты ведения игры, которые тебе не свойственны. Ну а второй гол - классика. Сафонов гениально ввёл мяч в игру рукой. С 0:2 было сложно отыграться, если бы только сразу забили...

Через такие матчи молодая "армейская" команда тоже должна пройти. Они первый год собрались в таком составе, если бы сразу вышли в Лигу Чемпионов (хотя они ещё могут это сделать), то [можно было подумать] с российским футболом что-то не так.

- Какие перспективы у ЦСКА?

- У них следующий матч против "Динамо" очень непростой, потом выезд в Петербург, потом две игры попроще. Сложно будет. "Армейцы" теперь не только от себя зависят. Вряд ли можно думать, что ЦСКА 12 очков наберёт. А "Локомотив" набрал хороший ход, вряд ли они второе место упустят. Математические шансы ещё остаются, потому что у "Краснодара" впереди три выезда: в Ростов, в Красноярск и в Тулу, которая сейчас всех обыгрывает. За Лигу Чемпионов ЦСКА ещё покусается и поцепляется.

- А "Спартак" на Лигу Чемпионов претендует?

- Покусаться и поцепляться может, но это единственное, что он может. Про них вообще прогнозировать [невозможно]. То, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому- и не логическому тоже - объяснению. Обыграют ли они вообще "Рубин" дома?

Rusfootball.info
Теги: Спартак ЦСКА Краснодар
Сегодня, 21:37
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