Россия РПЛ 2018/19
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Яка Бийол: пенальти на Фернандесе? Я не видел момент, но Марио - честный парень
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение от "Краснодара" в 26-м туре чемпионата России.
- Что вы думаете по возможному пенальти на Фернандесе?
- Если честно, я не видел момент. Но Марио честный парень. Он сказал, что пенальти должен был быть. И я ему полностью доверяю.
- Какой момент сегодня был ключевым?
- Я не думаю, что был какой-то один момент. У нас было много шансов, чтобы забить. Не могу сказать, что какой-то из моментов оказал критическое влияние на игру. Но, конечно, если бы был пенальти, мы могли бы его забить. И игра могла бы быть абсолютно другой.
- Отставание от второго места выросло. Как оцените шансы занять его?
- Мы надеемся, что сможем подняться. Это возможно. Мы сосредоточимся на борьбе за второе место.
Rusfootball.info
- Что вы думаете по возможному пенальти на Фернандесе?
- Если честно, я не видел момент. Но Марио честный парень. Он сказал, что пенальти должен был быть. И я ему полностью доверяю.
- Какой момент сегодня был ключевым?
- Я не думаю, что был какой-то один момент. У нас было много шансов, чтобы забить. Не могу сказать, что какой-то из моментов оказал критическое влияние на игру. Но, конечно, если бы был пенальти, мы могли бы его забить. И игра могла бы быть абсолютно другой.
- Отставание от второго места выросло. Как оцените шансы занять его?
- Мы надеемся, что сможем подняться. Это возможно. Мы сосредоточимся на борьбе за второе место.
Rusfootball.info
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