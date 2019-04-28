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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Яка Бийол: пенальти на Фернандесе? Я не видел момент, но Марио - честный парень

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение от "Краснодара" в 26-м туре чемпионата России.

- Что вы думаете по возможному пенальти на Фернандесе?

- Если честно, я не видел момент. Но Марио честный парень. Он сказал, что пенальти должен был быть. И я ему полностью доверяю.

- Какой момент сегодня был ключевым?

- Я не думаю, что был какой-то один момент. У нас было много шансов, чтобы забить. Не могу сказать, что какой-то из моментов оказал критическое влияние на игру. Но, конечно, если бы был пенальти, мы могли бы его забить. И игра могла бы быть абсолютно другой.

- Отставание от второго места выросло. Как оцените шансы занять его?

- Мы надеемся, что сможем подняться. Это возможно. Мы сосредоточимся на борьбе за второе место.

Rusfootball.info
Теги: Бийол ЦСКА Краснодар
Сегодня, 21:41
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