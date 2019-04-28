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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
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Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА

После матча с «Зенитом» Матвея Сафонова стали называть наследником Акинфеева, а сегодня в очном противостоянии он оказался сильнее Игоря, сделав гол для своей команды, а не для соперника. Но Rusfootball.info не ограничивается вратарями и оценивает действия всех игроков матча.

Фото: ФК "Краснодар"
«Краснодар»


Сафонов - 4.5. Наиболее опасные удары «армейцев» до ворот не долетели, однажды Матвей грубо ошибся на выходе, но 4 сэйва и уверенная игра на других выходах оставляют благоприятное впечатление о его игре. Ну а выход вкупе с предголевым пасом рукой – уже грандиозное.

Петров - 3.0, Стоцкий - 4.0. Соперники у Сергея были куда менее серьёзные, чем у Дмитрия, но тот не только плюс-минус не дал разгуляться Фернандесу, но и забил важнейший гол. Как рассказал сам Стоцкий, бежать в ту контратаку Классон не мог, задохнулся, а вот левый защитник «Краснодара» выдержал сегодня всё.

Спайич - 4.0, Фьолусон - 3.5. Очень мощная игра в исполнении Уроша бросилась в глаза и подтвердилась статистикой: 5 выигранных верховых единоборств, 2 отбора, 7 выносов, 1 перехват. У Фьолусона статистика схожая, заменил Мартыновича он достойно, только бы локтями в штрафной не размахивал. Краснодарцы сегодня заблокировали 14 ударов соперника!

Каборе - 3.0, Перейра - 3.5, Уткин – 4.0. На весь матч Даниила не хватило, он не был самым активным игроков на поле, но 19-летний хавбек забил определяющий гол и создал огромные проблемы Ахметову. Есть в первом мяче заслуга и Перейры, именно он перехватил передачу Акинфеева. Каборе сегодня рано «сел» на жёлтую, так что сильно не преуспевал ни в отборе, ни в конструктиве.

Классон - 3.0, Вандерсон - 4.0, Игнатьев - 3.0. Несмотря на 2 забитых мяча, группа атаки «Краснодара» сыграла не лучшим образом: Классон порой принимал неверные решения и не побежал забивать второй гол; Игнатьев был ближе к удалению, чем к забитому мячу, хоть и затерзал Бекао. А вот у Вандерсона две ключевые передачи в штрафную на голы, особенно хорош был проход на второй мяч.



Рамирес - 3.5, Шапи - 3.5. Рамирес вышел на фланг под Фернандеса и вместе со Стоцким сделал так, что про Марио никто и не вспомнил. Шапи, выйдя на поле, попал в райские условия. Пожалуй, должен был сделать гол на таком пространстве, но заработал лишь удаление Влашича.

ЦСКА


Акинфеев - 2.0. Ошибка капитана предопределила и ход, и исход матча. Странно, что опытнейший игрок в важнейшем матче просто безответственно подошёл к вводу мяча в игру. Дальше Игорь отбил несколько сложных мячей, но команда его ошибку не исправила.

Фернандес - 3.5, Набабкин - 3.0. Марио получает оценку выше средней по команде, но ниже средней для себя. В первом тайме мы видели привычного Фернандеса, который даже претендовал на пенальти, а вот чем ближе подбиралась концовка, тем меньше на себя обращал внимание Марио. Набабкин сыграл на двух позициях, ничего не портил, но слева хотелось бы большего. Тем более, у Кирилла был шанс забить, а он ткнул мяч параллельно воротам.

Дивеев - 3.0, Бекао - 3.5, Васин - 3.0. Учитывая сложность противостояния контратакам, центр обороны ЦСКА провёл неплохой матч. Особая нагрузка легла на Бекао, который сражался с Игнатьевым и пытался помочь в атаке. Дивеев сыграл только тайм, Васин продолжает набирать форму после травмы.

Обляков - 3.0, Ахметов - 3.0, Сигурдссон - 2.5. Обляков был самым активным из этой троицы в первом тайме, часто бил по воротам, но подпортил впечатление эпизодом со вторым голом – Вандерсон убрал оппонента довольно просто, уже остановившись. Ильзат включился в игру только во втором тайме, а исландец так в ней себя и не нашёл.

Влашич - 3.5, Чалов - 2.5. Влашич наиграл на четвёрку: все атаки шли через него, он обыгрывал, тащил мяч, разбрасывал мячи, но зачем было бросаться на удаление и травму за Шапи – не ответит никто и никогда. Теперь уже бывший лучший бомбардир чемпионата до перерыва как-то напрягал оборону «Краснодара», а потом затерялся в гуще игроков «Краснодара».

Абель - 2.5, Щенников - 2.5, Бийол - 3.0. Гончаренко вынужденно заменил Дивеева, но всё равно рассчитывал на усиление игры, которого не получил. Щенников вовсе ушёл на обратную замену. Только Бийол придал атаке мощи, но для гола этого всё равно не хватило.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Краснодар ЦСКА Сафонов Уткин Акинфеев
Сегодня, 21:43
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5
(5)
#5  guns111  Выборг (Сегодня, 21:53)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что этот паца себе позволяет! Самого наследника на кукан натянул!


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#4  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:51)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
Теперь уже бывший лучший бомбардир чемпионата до перерыва как-то напрягал оборону «Краснодара», а потом затерялся в гуще игроков «Краснодара».

и тут бред, во втором тайме он сделал пару пасов в штрафной, которые могли бы быть голевыми, когда в первом тайме вообще его не было видно
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 21:50)
  • -6
  •  (6)
online

Ну это перебор,ослики не выдержат такой удар,итак никого на сайте нет....
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:49)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Игнатьев был ближе к удалению

если честно, его должны были удалять. откидка мяча - это по правилам. а еще дают карты за общее количество фолов...и есть еще одна вещь, которую судья не увидел. когда мяча и близко у него не было (этот момент случайно в камеру попал в трансляции), он просто с н***я делать тупо кидается на Васин, от чего тот просто в шоке стоял и не понял что это вообще было, а за такое карту дают.Но так как мяч был вообще в другом месте - судья и не увидел

Набабкин сыграл на двух позициях, ничего не портил

блин.Гуськов, Вы точно смотрели? он в первом тайме столько обрезов и необоснованных накидал, что на матч хватило бы
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 21:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший подъепон в заголовке.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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