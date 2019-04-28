Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА

После матча с «Зенитом» Матвея Сафонова стали называть наследником Акинфеева, а сегодня в очном противостоянии он оказался сильнее Игоря, сделав гол для своей команды, а не для соперника. Но Rusfootball.info не ограничивается вратарями и оценивает действия всех игроков матча.

Фото: ФК "Краснодар"