Россия РПЛ 2018/19
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Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
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Вчера, 22:35
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Вчера, 22:30
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Вчера, 22:28
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Вчера, 21:38
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Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (8)
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Вчера, 21:15
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Вчера, 20:55
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Вчера, 20:31
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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 19:48
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Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео)
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА, в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.
– За счет чего удалось победить "армейцев"?
– Я думаю, нам в какой-то степени повезло, что удалось забить быстрый гол. От этого и начали отталкиваться по игре, подсели в оборону. Счет позволял играть на контратаках в дальнейшем и довести игру до победы.
– То есть, команда умышленно села назад?
– Я думаю, все равно, когда ты забиваешь, соперник начинает давить и ты все равно немного подсаживаешься. Так и получилось, но мы были не против. У нас в атаке есть быстрые игроки, поэтому нас устраивала эта ситуация.
– Как оценишь действия команды в защите без двух ведущих игроков команды?
– Я думаю, это никак не повлияло. В команде есть равноценные замены, игроки, которые вышли и отыграли хорошо. Даже лучше, чем в прошлых матчах: было меньше ударов по воротам, хотя и напряженная игра.
– Для вратаря "Краснодара" непривычно, когда команда играет от обороны?
– Нет, мы просто перестроили игру. В этом ничего нет особенного.
– Даниил Уткин забил первый гол за команду. Существует ли у воспитанников академии некий ритуал, которым вы поздравляете друг друга?
– Проставляться будет как-то – я не знаю. В ресторан команду поведет, возможно. Еще не решено.
– Болельщики и специалисты видят в вас замену Акинфееву. Что скажете о подобного рода сравнениях?
– Это всего лишь серия удачных игр. Хорошо, что людям нравится моя игра на данный момент. Как только будут какие-то ошибки, эти же люди сразу станут отправлять меня на скамейку. Если я сталкиваюсь с одобрением своей игры, отношусь спокойно. Всё может поменяться за один матч. Ну, а сравнивать меня с Акинфеевым рано. Хотя бы сезон отыграю достойно, можно будет говорить об этом.
– Перед игрой не пересекались с Игорем?
– Пожелали друг другу удачи, хорошей игры. И всё, ничего такого.
– А сами за кем наблюдали в детстве, за игрой какого голкипера?
– За кем?... Да я вообще не увлекался футболом в детстве. Будучи ребенком, я просто делал то, что мне нравится – играл да и всё.
Источник: www.rusfootball.info
– За счет чего удалось победить "армейцев"?
– Я думаю, нам в какой-то степени повезло, что удалось забить быстрый гол. От этого и начали отталкиваться по игре, подсели в оборону. Счет позволял играть на контратаках в дальнейшем и довести игру до победы.
– То есть, команда умышленно села назад?
– Я думаю, все равно, когда ты забиваешь, соперник начинает давить и ты все равно немного подсаживаешься. Так и получилось, но мы были не против. У нас в атаке есть быстрые игроки, поэтому нас устраивала эта ситуация.
– Как оценишь действия команды в защите без двух ведущих игроков команды?
– Я думаю, это никак не повлияло. В команде есть равноценные замены, игроки, которые вышли и отыграли хорошо. Даже лучше, чем в прошлых матчах: было меньше ударов по воротам, хотя и напряженная игра.
– Для вратаря "Краснодара" непривычно, когда команда играет от обороны?
– Нет, мы просто перестроили игру. В этом ничего нет особенного.
– Даниил Уткин забил первый гол за команду. Существует ли у воспитанников академии некий ритуал, которым вы поздравляете друг друга?
– Проставляться будет как-то – я не знаю. В ресторан команду поведет, возможно. Еще не решено.
– Болельщики и специалисты видят в вас замену Акинфееву. Что скажете о подобного рода сравнениях?
– Это всего лишь серия удачных игр. Хорошо, что людям нравится моя игра на данный момент. Как только будут какие-то ошибки, эти же люди сразу станут отправлять меня на скамейку. Если я сталкиваюсь с одобрением своей игры, отношусь спокойно. Всё может поменяться за один матч. Ну, а сравнивать меня с Акинфеевым рано. Хотя бы сезон отыграю достойно, можно будет говорить об этом.
– Перед игрой не пересекались с Игорем?
– Пожелали друг другу удачи, хорошей игры. И всё, ничего такого.
– А сами за кем наблюдали в детстве, за игрой какого голкипера?
– За кем?... Да я вообще не увлекался футболом в детстве. Будучи ребенком, я просто делал то, что мне нравится – играл да и всё.
Источник: www.rusfootball.info
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