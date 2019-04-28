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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео)

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА, в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.



– За счет чего удалось победить "армейцев"?
– Я думаю, нам в какой-то степени повезло, что удалось забить быстрый гол. От этого и начали отталкиваться по игре, подсели в оборону. Счет позволял играть на контратаках в дальнейшем и довести игру до победы.

– То есть, команда умышленно села назад?
– Я думаю, все равно, когда ты забиваешь, соперник начинает давить и ты все равно немного подсаживаешься. Так и получилось, но мы были не против. У нас в атаке есть быстрые игроки, поэтому нас устраивала эта ситуация.

– Как оценишь действия команды в защите без двух ведущих игроков команды?
– Я думаю, это никак не повлияло. В команде есть равноценные замены, игроки, которые вышли и отыграли хорошо. Даже лучше, чем в прошлых матчах: было меньше ударов по воротам, хотя и напряженная игра.

– Для вратаря "Краснодара" непривычно, когда команда играет от обороны?
– Нет, мы просто перестроили игру. В этом ничего нет особенного.

– Даниил Уткин забил первый гол за команду. Существует ли у воспитанников академии некий ритуал, которым вы поздравляете друг друга?
– Проставляться будет как-то – я не знаю. В ресторан команду поведет, возможно. Еще не решено.

– Болельщики и специалисты видят в вас замену Акинфееву. Что скажете о подобного рода сравнениях?
– Это всего лишь серия удачных игр. Хорошо, что людям нравится моя игра на данный момент. Как только будут какие-то ошибки, эти же люди сразу станут отправлять меня на скамейку. Если я сталкиваюсь с одобрением своей игры, отношусь спокойно. Всё может поменяться за один матч. Ну, а сравнивать меня с Акинфеевым рано. Хотя бы сезон отыграю достойно, можно будет говорить об этом.

– Перед игрой не пересекались с Игорем?
– Пожелали друг другу удачи, хорошей игры. И всё, ничего такого.

– А сами за кем наблюдали в детстве, за игрой какого голкипера?
 – За кем?... Да я вообще не увлекался футболом в детстве. Будучи ребенком, я просто делал то, что мне нравится – играл да и всё.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар ЦСКА Сафонов Rвидео
Вчера, 22:28
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#4  pfkegjbl 2  Мценск (Вчера, 23:07)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
Это всего лишь серия удачных игр. Хорошо, что людям нравится моя игра на данный момент. Как только будут какие-то ошибки, эти же люди сразу станут отправлять меня на скамейку.

правильные слова, любому футболисту нужно быть готовым, что одна-две ошибки, оброненная фраза, - и ты чуть ил не враг народа

но, по чесноку, на вызов наиграл

Согласен. Потенциал выше чем у Гили и Лунева. Хотя ещё молодой, может и поплыть. Но и опытные косячат периодически. Ещё нравится у Сафонова ввод мяча в игру. Ногами старается действовать в современной манере, не просто выбивать мяч, я старается точно играть с обострением. И с 2 ног.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#3  Vladimir Kondakov   (Вчера, 23:05)
  • -1
  •  (1)

Правильно сказал не бери пример с ногожопорукого,пусть снимается в клипах со своим недоголоском.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  holod  хамина (Вчера, 22:40)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
матвей молодчина большой!!!! очень нравится его игра...еще по игре с зенитом...тащил много мячей..удачи и успехов..да и краснодарцы тоже мощная команда..
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#1  imaginary  imaginary (Вчера, 22:36)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Это всего лишь серия удачных игр. Хорошо, что людям нравится моя игра на данный момент. Как только будут какие-то ошибки, эти же люди сразу станут отправлять меня на скамейку.

правильные слова, любому футболисту нужно быть готовым, что одна-две ошибки, оброненная фраза, - и ты чуть ил не враг народа

но, по чесноку, на вызов наиграл
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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