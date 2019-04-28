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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде

Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде Бывший защитник ЦСКА и сборной России Максим Боков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодара" (0:2) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

"Краснодар" играл сегодня по результату. Весь матч хозяева поля играли вторым номером и искал свои голы в контратаках. Первый мяч - чистая случайность после рикошета... в дальнейшем практически весь матч проходил на половине поля "Краснодара", который ждал шансов для контратак. ЦСКА нагнетал, но взломать оборону соперника не смог.

Сегодня "быки" отказались от своей философии атакующего футбола, и это принесло им результат. Лигу чемпионов они поставили выше своей философии. Такая игра "Краснодара" стала следствием в том числе и того, что последние матчи этой команде давались очень тяжело. Поражение от "Зенита", ничья с "Ахматом"... учитывая это, а также турнирную важность матча с ЦСКА - они играли на результат.

Отсутствие моментов у "армейцев"? Как я и сказал, это следствие плотной обороны "Краснодара", которая действовала чётко и слаженно. Отбиваться легче, чем атаковать.

- О предстоящих матчах ЦСКА против "Динамо" (дома) и "Зенита" (в гостях):

Календарь тяжёлый, но я не могу сказать, что у "Краснодара" он сильно лучше. Эту команду ждут три выездных матча подряд: "Ростов", "Енисей" и "Арсенал". И у каждой из этих команд есть свои цели в оставшейся части сезона, есть свои задачи и мотивация. Да, у нас сложный календарь, но мы не в безвыходной ситуации.

- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:

До третьего места 2 очка, это вопрос одной осечки соперника, одного тура. Я остаюсь оптимистом: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде, а всё остальное решится на футбольном поле.
Теги: Боков ЦСКА Краснодар
Вчера, 22:30
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6
(4)
#6  SPV  Bryansk (Вчера, 23:35)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Играли Краснодар и ЦСКА, а комментируют те, кому пряников по глотку недавно напехали))

Пряники, глотка ,пЕхать, цска... все логично smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  F.Totti.   (Вчера, 23:19)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: serega_user
Играли Краснодар и ЦСКА, а комментируют те, кому пряников по глотку недавно напехали))

и это говорит болельщик клуба,который неоднократно переносил матч матчи из Тулы,но в этом году не прокатило,Черевченко не Аленичев,дубль не выставил и сразу по загривку вам прилетело пряников))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Вчера, 23:12)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Играли Краснодар и ЦСКА, а комментируют те, кому пряников по глотку недавно напехали))

SPV,
А о шансах спартачка? joy joy joy

Vladimir Kondakov,
Все гомики в свинарне: Назаров, Кафельников и далее по списку.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Vladimir Kondakov   (Вчера, 23:07)
  • -2
  •  (2)

Да,а где ваш гомик юморист,молчит собака.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  SPV  Bryansk (Вчера, 23:07)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  F.Totti.   (Вчера, 22:31)
  • -7
  •  (7)
online

Давайте губошлепа Грюшевского уже послушаем
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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