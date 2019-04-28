Россия РПЛ 2018/19
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Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти
Центральный защитник "Краснодара" Йон Фьолусон, который в отсутствии капитана команды подменял его в стартовом составе, дал комментарий по итогам матча с ЦСКА.
– Как можно объяснить победу "Краснодара" в нелогичном матче, где ваша команда больше оборонялась, чем соперник?
– Я бы сказал, что футбол не всегда логичен. Так получается, что сегодня мы сыграли именно так, и это принесло нам победу. Забив первый мяч, мы больше оборонялись, закрыв проблемные зоны. ЦСКА удавалось нагнетать, простреливать и навешивать, создавая полумоменты. Мы же смогли это все нейтрализовать. Считаю, мы заслужили эту важную победу.
– Насколько тяжело вам было обороняться персонально против Чалова и в целом от ЦСКА?
– Это не только один Чалов, там несколько игроков, которые сильные и быстрые, открываются грамотно и бегают. Мы добились победы поскольку смогли их реализовать.
– Сегодня вы играли после матча "Локомотива", который свой матч выиграл. Держали ли этот результат в уме?
– Нет, мы на самом деле не сильно обратили на это внимание. Основная задача была – сконцентрироваться на этой конкретной игре, действовать здесь и сейчас. Думать о посторонних вещах не стоит, можно потерять концентрацию.
– В момент столкновения с Фернандесом не думали, что можете заработать для соперника пенальти?
– Это точно не пенальти, но рассечение было. Я уже выбил мяч, и только потом заехал ему по голове локтем.
– "Краснодар" находится на третьем месте. Насколько важно для команды побороться за второе место?
– Конечно, мы хотим достичь максимально высокого места в таблице по окончанию сезона. Но мы концентрируемся на вещах, на которые можем повлиять. И уже потом посмотрим, на каком месте окажемся.
– Вы нерегулярный игрок стартового состава. Как вы считаете, в чем дело?
– Я не из тех парней, кто каждый день жалуется и ходит с этим к тренеру: "Почему я не играю?". Жду своей возможности выйти на поле и отыграть хорошо. К тому же в последнее время, в принципе, оборона неплохо справляется. Мартынович и Спайч действуют хорошо, поэтому я просто жду своего шанса.
Источник: www.rusfootball.info
– Как можно объяснить победу "Краснодара" в нелогичном матче, где ваша команда больше оборонялась, чем соперник?
– Я бы сказал, что футбол не всегда логичен. Так получается, что сегодня мы сыграли именно так, и это принесло нам победу. Забив первый мяч, мы больше оборонялись, закрыв проблемные зоны. ЦСКА удавалось нагнетать, простреливать и навешивать, создавая полумоменты. Мы же смогли это все нейтрализовать. Считаю, мы заслужили эту важную победу.
– Насколько тяжело вам было обороняться персонально против Чалова и в целом от ЦСКА?
– Это не только один Чалов, там несколько игроков, которые сильные и быстрые, открываются грамотно и бегают. Мы добились победы поскольку смогли их реализовать.
– Сегодня вы играли после матча "Локомотива", который свой матч выиграл. Держали ли этот результат в уме?
– Нет, мы на самом деле не сильно обратили на это внимание. Основная задача была – сконцентрироваться на этой конкретной игре, действовать здесь и сейчас. Думать о посторонних вещах не стоит, можно потерять концентрацию.
– В момент столкновения с Фернандесом не думали, что можете заработать для соперника пенальти?
– Это точно не пенальти, но рассечение было. Я уже выбил мяч, и только потом заехал ему по голове локтем.
– "Краснодар" находится на третьем месте. Насколько важно для команды побороться за второе место?
– Конечно, мы хотим достичь максимально высокого места в таблице по окончанию сезона. Но мы концентрируемся на вещах, на которые можем повлиять. И уже потом посмотрим, на каком месте окажемся.
– Вы нерегулярный игрок стартового состава. Как вы считаете, в чем дело?
– Я не из тех парней, кто каждый день жалуется и ходит с этим к тренеру: "Почему я не играю?". Жду своей возможности выйти на поле и отыграть хорошо. К тому же в последнее время, в принципе, оборона неплохо справляется. Мартынович и Спайч действуют хорошо, поэтому я просто жду своего шанса.
Источник: www.rusfootball.info
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