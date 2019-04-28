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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти

Центральный защитник "Краснодара" Йон Фьолусон, который в отсутствии капитана команды подменял его в стартовом составе, дал комментарий по итогам матча с ЦСКА.

– Как можно объяснить победу "Краснодара" в нелогичном матче, где ваша команда больше оборонялась, чем соперник?
– Я бы сказал, что футбол не всегда логичен. Так получается, что сегодня мы сыграли именно так, и это принесло нам победу. Забив первый мяч, мы больше оборонялись, закрыв проблемные зоны. ЦСКА удавалось нагнетать, простреливать и навешивать, создавая полумоменты. Мы же смогли это все нейтрализовать. Считаю, мы заслужили эту важную победу.

– Насколько тяжело вам было обороняться персонально против Чалова и в целом от ЦСКА?
– Это не только один Чалов, там несколько игроков, которые сильные и быстрые, открываются грамотно и бегают. Мы добились победы поскольку смогли их реализовать.

– Сегодня вы играли после матча "Локомотива", который свой матч выиграл. Держали ли этот результат в уме?
– Нет, мы на самом деле не сильно обратили на это внимание. Основная задача была – сконцентрироваться на этой конкретной игре, действовать здесь и сейчас. Думать о посторонних вещах не стоит, можно потерять концентрацию.

– В момент столкновения с Фернандесом не думали, что можете заработать для соперника пенальти?
– Это точно не пенальти, но рассечение было. Я уже выбил мяч, и только потом заехал ему по голове локтем.

– "Краснодар" находится на третьем месте. Насколько важно для команды побороться за второе место?
– Конечно, мы хотим достичь максимально высокого места в таблице по окончанию сезона. Но мы концентрируемся на вещах, на которые можем повлиять. И уже потом посмотрим, на каком месте окажемся.

– Вы нерегулярный игрок стартового состава. Как вы считаете, в чем дело?
–  Я не из тех парней, кто каждый день жалуется и ходит с этим к тренеру: "Почему я не играю?". Жду своей возможности выйти на поле и отыграть хорошо. К тому же в последнее время, в принципе, оборона неплохо справляется. Мартынович и Спайч действуют хорошо, поэтому я просто жду своего шанса.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Фьолусон Краснодар ЦСКА
Вчера, 22:41
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#1  imaginary  imaginary (Вчера, 22:59)
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Болеет за:
«Краснодар»
сегодня сыграл лучше Мартыновича, хотел бы видеть его со Спаичем в центре в последних матчах сезона
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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