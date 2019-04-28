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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Урош Спайч: место "Краснодара" в таблице – это первые три позиции

Защитник "Краснодара" Урош Спайч немного пообщался с журналистами после победы своей команды над ЦСКА.

– Насколько проще играть, когда команда забивает быстрый гол?
– Конечно, это очень важно. Когда забиваешь быстро, потом проще. Мы такая команда, что нам, с быстрыми игроками, проще создавать, если есть пространство за спинами соперника. Рад, что забили рано.

– Легко было обороняться против ЦСКА?
– Я думаю, это была хорошая работа всей нашей команды, включая игроков центра поля. Мы не давали пространства сопернику, не давали быстро разыгрывать. По этой причине было проще держать оборону. Важно, что выиграли и не пропустили гол. Надо отдохнуть и завтра забыть этот матч.

– Теперь "Краснодар" предпочтительнее выглядит в гонке за место в Лиге Чемпионов, чем "армейцы"?
– Я думаю, наше место в таблице – это первые три команды. Важная победа с учетом, что это наша предпоследняя игра дома в сезоне.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар ЦСКА Спайч
Вчера, 22:52
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#1  MIG  Piter (Вчера, 23:15)
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рано говорить, работайте
вслед за Зенитом хочу видеть эту команду, а не московских позорников
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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