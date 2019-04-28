Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"

В результате будущих кадровых изменений в структурах красно-белых, одну из должностей в руководстве клуба может занять Томас Цорн.Речь идет не только о спортивном блоке, но и о посте генерального директора. Цорн - известный скаут и матч-агент, сын президента РПЛ Сергея Прядкина.