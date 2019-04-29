Россия РПЛ 2018/19
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03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ
Вчера, 23:54
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (5)
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (5)
Вчера, 23:47
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (1)
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (1)
Вчера, 23:40
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Вчера, 23:31
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов
Вчера, 23:20
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
Вчера, 22:41
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Вчера, 22:30
Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (8)
Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (8)
Вчера, 22:28
Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео) (4)
Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео) (4)
Вчера, 22:13
Гончаренко: мы заставили "Краснодар" играть таким образом (9)
Гончаренко: мы заставили "Краснодар" играть таким образом (9)
Вчера, 21:43
Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА (13)
Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА (13)
Вчера, 21:38
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
Вчера, 21:37
Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (7)
Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (7)
Вчера, 21:25
Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка (1)
Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка (1)
Вчера, 21:15
"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"
"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"
Вчера, 20:55
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (126)
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (126)
Вчера, 20:31
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 19:48
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Миодраг Божович: удаление? Эмоции были у судьи (12)
Вчера, 19:00
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Сергей Семак: до четвертого мяча "Зениту" было непросто (1)
Вчера, 18:54
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Вчера, 18:22
"Зенит" обыграл "Крылья Советов", Азмун оформил дубль (63)
"Зенит" обыграл "Крылья Советов", Азмун оформил дубль (63)
Вчера, 18:00
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На матче "Зенит" – "Крылья Советов" присутствуют 40 463 зрителя (2)
Вчера, 17:59
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"Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы (12)
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Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о комплектовании команды, бюджете и задачах на следующий сезон.
"Мы уже сейчас ведем масштабную работу по усилению состава на следующий сезон. Ездим за границу, встречаемся с людьми, смотрим, обсуждаем. Менять всю команду мы не будем. Будет точечное усиление - пять-шесть позиций.
С Григоряном мы общались давно. Если у меня были какие-то вопросы, я с ним советовался, интересовался какими-то моментами. Сейчас мы, естественно, ведем конкретное обсуждение всех кандидатур - кто нам нужен, кого мы отцепляем, кого берем.
Бюджет пока неизвестен. Думаю, в ближайшие дни будет понимание. Ориентируемся на 500-600 млн рублей. В ФНЛ мы играли с бюджетом 370 млн рублей. Рост бюджета будет осуществлен за счет дохода от телеправ и за счет спонсоров.
Конечно, в первом сезоне у нас будет одна задача — любым способом остаться в Премьер-лиге. Будет тяжело, но мы сделаем все, что от нас зависит. Если нам хватило 370 млн, чтобы идти на первом месте в ФНЛ, то все реально. Все должно получиться", - цитирует Худякова телеканал 360.
"Мы уже сейчас ведем масштабную работу по усилению состава на следующий сезон. Ездим за границу, встречаемся с людьми, смотрим, обсуждаем. Менять всю команду мы не будем. Будет точечное усиление - пять-шесть позиций.
С Григоряном мы общались давно. Если у меня были какие-то вопросы, я с ним советовался, интересовался какими-то моментами. Сейчас мы, естественно, ведем конкретное обсуждение всех кандидатур - кто нам нужен, кого мы отцепляем, кого берем.
Бюджет пока неизвестен. Думаю, в ближайшие дни будет понимание. Ориентируемся на 500-600 млн рублей. В ФНЛ мы играли с бюджетом 370 млн рублей. Рост бюджета будет осуществлен за счет дохода от телеправ и за счет спонсоров.
Конечно, в первом сезоне у нас будет одна задача — любым способом остаться в Премьер-лиге. Будет тяжело, но мы сделаем все, что от нас зависит. Если нам хватило 370 млн, чтобы идти на первом месте в ФНЛ, то все реально. Все должно получиться", - цитирует Худякова телеканал 360.
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