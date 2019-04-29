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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о комплектовании команды, бюджете и задачах на следующий сезон.

"Мы уже сейчас ведем масштабную работу по усилению состава на следующий сезон. Ездим за границу, встречаемся с людьми, смотрим, обсуждаем. Менять всю команду мы не будем. Будет точечное усиление - пять-шесть позиций.

С Григоряном мы общались давно. Если у меня были какие-то вопросы, я с ним советовался, интересовался какими-то моментами. Сейчас мы, естественно, ведем конкретное обсуждение всех кандидатур - кто нам нужен, кого мы отцепляем, кого берем.

Бюджет пока неизвестен. Думаю, в ближайшие дни будет понимание. Ориентируемся на 500-600 млн рублей. В ФНЛ мы играли с бюджетом 370 млн рублей. Рост бюджета будет осуществлен за счет дохода от телеправ и за счет спонсоров.

Конечно, в первом сезоне у нас будет одна задача — любым способом остаться в Премьер-лиге. Будет тяжело, но мы сделаем все, что от нас зависит. Если нам хватило 370 млн, чтобы идти на первом месте в ФНЛ, то все реально. Все должно получиться", - цитирует Худякова телеканал 360.
Теги: Тамбов
Сегодня, 03:28
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