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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский после победы петербургской команды над "Крыльями Советов" (4:2) в 26-м туре РПЛ заявил, что сине-бело-голубые чемпионство уже не упустят.

"Чемпион ли "Зенит"? Однозначно да. Бесспорно, трансферная кампания "Зенита" зимой сильно повлияла на уверенное лидерство. Азмун и Ракицкий качественно усилили команду. Еще хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона. Встреча с "Краснодаром" подтвердила уровень команды. Это была самая важная игра для "Зенита" в чемпионате.

Сегодня мы играли с "Крыльями", вели 3:0, но потом счет стал 3:2. Игрокам показалось, что победа уже в руках вместе с золотом, и команда немного расслабилась. Стоит отметить и самарцев, молодцы, проявили характер. Но "Зенит" в этом сезоне непобедим, забил четвертый гол и чемпионство уже не упустит", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Теги: Боярский Зенит Крылья Советов
Сегодня, 05:51
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4
(0)
#4  alex011  Vladivostok (Сегодня, 06:59)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не вижу великолепной работы тренера. Купили 3 игроков, удивительно прямо в точку. Без них были бы 4-6е. Качества тренера видны при выходе из сложных ситуаций путём умных замен, перестановок, смены тактики и т.п. Какая тактика есть у зенита кроме ломового футбола с забросами на столбов и прострелами? Выезжает только на индивидуальных качествах новых футболистов.
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
#3  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 06:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Lokoflesh,
У вас на топовые матчи приходит полторы калеки. Закрой табло, не тебе рассуждать о болельщиках Великолепного Зенита.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 06:15)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Когда есть много бабла все хорошо и тренер и игроки, болельщик только никудышный, заТосненский.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сенить
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 06:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Михаил Сергеевич, про Азмуна и Ракицкого упомянули, а про Барриоса что же?
Сегодня играли без Вильмара - и посмотрИте, как тяжело было в центре!
Нобоа, конечно, очень хороший игрок, но в отборе равных Барриосу просто нет...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
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