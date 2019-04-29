Россия РПЛ 2018/19
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05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (4)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (4)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (1)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (1)
Вчера, 23:54
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (5)
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (5)
Вчера, 23:47
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (1)
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (1)
Вчера, 23:40
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Вчера, 23:31
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов (2)
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов (2)
Вчера, 23:20
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
Вчера, 22:41
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Вчера, 22:30
Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (9)
Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (9)
Вчера, 22:28
Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео) (5)
Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео) (5)
Вчера, 22:13
Гончаренко: мы заставили "Краснодар" играть таким образом (11)
Гончаренко: мы заставили "Краснодар" играть таким образом (11)
Вчера, 21:43
Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА (13)
Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА (13)
Вчера, 21:38
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
Вчера, 21:37
Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (8)
Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (8)
Вчера, 21:25
Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка (1)
Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка (1)
Вчера, 21:15
"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"
"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"
Вчера, 20:55
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (127)
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (127)
Вчера, 20:31
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 19:48
Олег Шатов: могу сказать, что "Зенит" - чемпион (1)
Олег Шатов: могу сказать, что "Зенит" - чемпион (1)
Вчера, 19:31
Сергей Семак: выход в Лигу чемпионов? Все наши мысли о том, как остаться на первом месте
Сергей Семак: выход в Лигу чемпионов? Все наши мысли о том, как остаться на первом месте
Вчера, 19:08
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Миодраг Божович: удаление? Эмоции были у судьи (12)
Вчера, 19:00
Сергей Семак: до четвертого мяча "Зениту" было непросто (1)
Сергей Семак: до четвертого мяча "Зениту" было непросто (1)
Вчера, 18:54
Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
Вчера, 18:22
"Зенит" обыграл "Крылья Советов", Азмун оформил дубль (63)
"Зенит" обыграл "Крылья Советов", Азмун оформил дубль (63)
Вчера, 18:00
На матче "Зенит" – "Крылья Советов" присутствуют 40 463 зрителя (2)
На матче "Зенит" – "Крылья Советов" присутствуют 40 463 зрителя (2)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский после победы петербургской команды над "Крыльями Советов" (4:2) в 26-м туре РПЛ заявил, что сине-бело-голубые чемпионство уже не упустят.
"Чемпион ли "Зенит"? Однозначно да. Бесспорно, трансферная кампания "Зенита" зимой сильно повлияла на уверенное лидерство. Азмун и Ракицкий качественно усилили команду. Еще хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона. Встреча с "Краснодаром" подтвердила уровень команды. Это была самая важная игра для "Зенита" в чемпионате.
Сегодня мы играли с "Крыльями", вели 3:0, но потом счет стал 3:2. Игрокам показалось, что победа уже в руках вместе с золотом, и команда немного расслабилась. Стоит отметить и самарцев, молодцы, проявили характер. Но "Зенит" в этом сезоне непобедим, забил четвертый гол и чемпионство уже не упустит", - цитирует Боярского Sport24.ru.
"Чемпион ли "Зенит"? Однозначно да. Бесспорно, трансферная кампания "Зенита" зимой сильно повлияла на уверенное лидерство. Азмун и Ракицкий качественно усилили команду. Еще хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона. Встреча с "Краснодаром" подтвердила уровень команды. Это была самая важная игра для "Зенита" в чемпионате.
Сегодня мы играли с "Крыльями", вели 3:0, но потом счет стал 3:2. Игрокам показалось, что победа уже в руках вместе с золотом, и команда немного расслабилась. Стоит отметить и самарцев, молодцы, проявили характер. Но "Зенит" в этом сезоне непобедим, забил четвертый гол и чемпионство уже не упустит", - цитирует Боярского Sport24.ru.
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