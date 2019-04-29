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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Вся селекция "Спартака" согласовывается с Кононовым

Все селекционные решения руководство "Спартака" принимает после согласования с главным тренером Олегом Кононовым.

С 53-летним специалистом обсуждаются как потенциальные новички, так и кандидатуры тех, кто должен покинуть клуб.

Напомним, что летом красно-белые намерены расстаться с хавбеками Денисом Глушаковым (речь идет о прекращении трудовых отношений за половину зарплаты, остающуюся до конца договора – заключен до июня 2020 года, полный оклад равен примерно 3 миллионам евро в год), Фернанду, Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, нападающими Зе Луишем или Луизом Адриану.

"СЭ"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 06:06
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 06:20)
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Болеет за:
«Локомотив»
Ташаев конечно свалял приличного дурака и в Динамо оставил о себе плохую память и в Спартаке мало что показал.
На фига отдавать Адриано и Зе, а Мелкадзе оставлять?
Видимо ориентируются на личку, а не на игровые качества.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сенить
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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