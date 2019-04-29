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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Денис Ткачук: часть моей жизни осталась в Петербурге - всегда болею за "Зенит"

Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Ткачук поделился эмоциями после поражения от "Зенита" (2:4) в 26-м туре чемпионата России.

- У вас на "Зенит" была особенная мотивация? - вопрос Ткачуку.

- Вы знаете, я вообще впервые забиваю в команде, за которую играю. Выступал много где, но все не получалось отличиться. А тут в такой праздник получилось забить - мне, конечно, очень приятно. Да, частичка жизни моей осталась в Петербурге, мне нравится этот клуб, я всегда, когда смотрю, болею за него.

"СЭ"
Теги: Ткачук Зенит Крылья Советов
Сегодня, 06:28
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