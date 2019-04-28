Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Артем Дзюба обратился к фанатам (видео)

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после победы в матче 26-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (4:2).

"Всем привет, хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен! Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение", – сказал Дзюба.

View this post on Instagram

?

A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 11:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  критик справедливый   (Сегодня, 11:57)
  • -3
  •  (3)
online

Больше полугода не забивал-молчал ! А , сейчас , вновь вылез !
Регистрация: 5.02.2019 [жалоба]
#1  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 11:50)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Так к фанатам или болельщикам?))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама