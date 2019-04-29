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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро

По информации Sport24, ЦСКА предложил полузащитнику команды Алану Дзагоеву контракт на два года с заработной платой около 700-800 тысяч евро.

Футболист пока не принял решение. Контракт 28-летнего хавбека с армейцами заканчивается по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел в чемпионате России 7 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
Теги: ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 13:08
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(1)
#4  liasport433   (Сегодня, 13:27)
  • +2
  •  (6)
online

выйти три матча сыграть, и пол года в лазарете... все остальное ездить на сборы в теплые страны мячик гонять... и за это еще и платят , классно...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 13:23)
  • -1
  •  (3)

28 лет, я думал ему уже минимум 30


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Робсон   (Сегодня, 13:19)
  • 0
  •  (4)

Покупайте Жано в пару к Алану
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 13:13)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
учитывая особенности его организма,предложение весьма и весьма щедрое
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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