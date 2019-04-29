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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» в 26-м туре чемпионата РПЛ (2:0), а также поразмышлял о шансах красно-синих занять по итогам турнира третье место.

- Как прокомментируете ошибку Игоря Акинфеева в момент, когда хозяева открыли счет?

- Я бы не назвал это ошибкой. Он мог бы выручить. Но в данной ситуации атака развивалась настолько стремительно, что, можно сказать, она застала Акинфеева врасплох в плане быстроты реакции на нее. Наверное, он не предвидел этого. Уткин вылетел из кучи игроков и отправил мяч в ворота. В данной ситуации Акинфеев мог сработать чуть быстрее, и тогда, наверное, эта атака была бы предотвращена. Я бы не стал говорить, что это его ошибка - это реакция всей обороны на эпизод.

- Насколько счёт игры соответствует результату на табло?

- Мы не можем говорить сейчас в сослагательном наклонении: мы видим на табло 2:0 - победа «Краснодара». Считаю, что армейцы должны сегодня-завтра обсудить ошибки и некачественные действия. Но они имели территориальное преимущество и преимущество в контроле над мячом, больше атаковали. Однако хозяева, учитывая все сложности с составом, по-моему, поступили правильно, отойдя от своей наработанной линии, когда они постоянно действуют в роли предводителей игры, когда они больше атакуют и больше прессингуют - в матче с ЦСКА они играли вторым номером. Даже, может быть, это они не сами, а ЦСКА заставил их действовать вторым номером. Красно-синие же на этапе, когда надо забивать мячи, не забивали, но и хозяева надежно играли в обороне, проводя при этом быстрые контрактаки. Многие футболисты ЦСКА, в свою очередь, участвуя в атаке, забывали, что есть такая форма игры, как контрвыпады и допускали значимые ошибки в обороне. Плюс реализация моментов краснодарцев была высокой. ЦСКА надо, не посыпая голову пеплом, двигаться вперед.

- У ЦСКА не самый простой календарь на финише. Как оцениваете его шансы на «бронзу»?

- Ну, у всех приблизительно такая же картина. Но надо учесть, что ЦСКА три матча играет дома, встреча с «Зенитом» будет на выезде, а у «Краснодара» три матча в гостях и один - дома. Календарь у краснодарцев в этой связи, конечно же, посложнее. Да, «Краснодар» имеет преимущество в два очка, шансы у него больше. Прогнозировать, как сложится итоговая картина, не берусь, но продолжать добиваться результата армейцы будут. Не все, но многое зависит от них самих. Опять же у соперника более трудный календарь. Шансы на бронзовые медали у ЦСКА есть.

Rusfootball.info
Теги: Краснодар ЦСКА Игнатьев
Сегодня, 13:20
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