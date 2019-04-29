Россия РПЛ 2018/19
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Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» в 26-м туре чемпионата РПЛ (2:0), а также поразмышлял о шансах красно-синих занять по итогам турнира третье место.
- Я бы не назвал это ошибкой. Он мог бы выручить. Но в данной ситуации атака развивалась настолько стремительно, что, можно сказать, она застала Акинфеева врасплох в плане быстроты реакции на нее. Наверное, он не предвидел этого. Уткин вылетел из кучи игроков и отправил мяч в ворота. В данной ситуации Акинфеев мог сработать чуть быстрее, и тогда, наверное, эта атака была бы предотвращена. Я бы не стал говорить, что это его ошибка - это реакция всей обороны на эпизод.
- Насколько счёт игры соответствует результату на табло?
- Мы не можем говорить сейчас в сослагательном наклонении: мы видим на табло 2:0 - победа «Краснодара». Считаю, что армейцы должны сегодня-завтра обсудить ошибки и некачественные действия. Но они имели территориальное преимущество и преимущество в контроле над мячом, больше атаковали. Однако хозяева, учитывая все сложности с составом, по-моему, поступили правильно, отойдя от своей наработанной линии, когда они постоянно действуют в роли предводителей игры, когда они больше атакуют и больше прессингуют - в матче с ЦСКА они играли вторым номером. Даже, может быть, это они не сами, а ЦСКА заставил их действовать вторым номером. Красно-синие же на этапе, когда надо забивать мячи, не забивали, но и хозяева надежно играли в обороне, проводя при этом быстрые контрактаки. Многие футболисты ЦСКА, в свою очередь, участвуя в атаке, забывали, что есть такая форма игры, как контрвыпады и допускали значимые ошибки в обороне. Плюс реализация моментов краснодарцев была высокой. ЦСКА надо, не посыпая голову пеплом, двигаться вперед.
- У ЦСКА не самый простой календарь на финише. Как оцениваете его шансы на «бронзу»?
- Ну, у всех приблизительно такая же картина. Но надо учесть, что ЦСКА три матча играет дома, встреча с «Зенитом» будет на выезде, а у «Краснодара» три матча в гостях и один - дома. Календарь у краснодарцев в этой связи, конечно же, посложнее. Да, «Краснодар» имеет преимущество в два очка, шансы у него больше. Прогнозировать, как сложится итоговая картина, не берусь, но продолжать добиваться результата армейцы будут. Не все, но многое зависит от них самих. Опять же у соперника более трудный календарь. Шансы на бронзовые медали у ЦСКА есть.
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