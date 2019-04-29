Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» в 26-м туре чемпионата РПЛ (2:0), а также поразмышлял о шансах красно-синих занять по итогам турнира третье место.

