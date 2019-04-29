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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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ЦСКА предложил новый контракт Дмитрию Ефремову

ЦСКА предложил полузащитнику Дмитрию Ефремову новый контракт, сообщает Sport24.

На данный момент клуб и игрок находятся на стадии переговоров и обсуждения деталей нового соглашения. Действующий контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2019 года.

В нынешнем сезоне Ефремов принял участие в 18 официальных матчах за армейцев и отдал 1 результативный пас.
Теги: ЦСКА Ефремов
Сегодня, 14:36
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5
(1)
#5  nofrills  Москва (Сегодня, 15:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
интересно сравнить с тем что дзагоеву дают
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 14:54)
  • +1
  •  (1)

Цитата: orb13
Ну,не знаю... Абсолютно не выдающийся игрок,которые сидят на лавке даже у середняков

вспомните сколько набабкин сидел в запасе
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Marlboro131994
если Фернандес уйдет.

совершенно неравноценная замена. если он уйдет, то проще будет найти адекватного латераля по позиции
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну,не знаю... Абсолютно не выдающийся игрок,которые сидят на лавке даже у середняков


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 14:37)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как запасной игрок если только. Или переделать в правого крайнего, если Фернандес уйдет.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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