Андрей Тихонов: "Крылья Советов" погасили долг передо мной не до конца

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал заявление в руководстве клуба, что самарцы полностью рассчитались со специалистом."Крылья Советов" погасили долг не до конца. Еще осталась определенная сумма. Понимания по срокам выплаты остатка нет — я с клубом не общаюсь", — сказал Тихонов.