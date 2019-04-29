Андрей Тихонов: "Крылья Советов" погасили долг передо мной не до конца

Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (22)
Роман Широков покидает "Динамо" (22)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (16)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (16)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (4)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (4)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (12)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (12)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Андрей Тихонов: "Крылья Советов" погасили долг передо мной не до конца
Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал заявление в руководстве клуба, что самарцы полностью рассчитались со специалистом.
"Крылья Советов" погасили долг не до конца. Еще осталась определенная сумма. Понимания по срокам выплаты остатка нет — я с клубом не общаюсь", — сказал Тихонов.
Sport24
"Крылья Советов" погасили долг не до конца. Еще осталась определенная сумма. Понимания по срокам выплаты остатка нет — я с клубом не общаюсь", — сказал Тихонов.
Sport24
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