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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Андрей Тихонов: "Крылья Советов" погасили долг передо мной не до конца

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал заявление в руководстве клуба, что самарцы полностью рассчитались со специалистом.

"Крылья Советов" погасили долг не до конца. Еще осталась определенная сумма. Понимания по срокам выплаты остатка нет — я с клубом не общаюсь", — сказал Тихонов.

Sport24
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 15:44
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#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Так пообщайся, чтобы иметь понимание.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 16:14)
  • -1
  •  (1)

Надо снимать очки с клуба сколько наш замечательный ветеран мучится будет! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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