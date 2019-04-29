Александр Тарханов: раньше армянские футболисты были техничные

Главный тренер "Пюника" Александр Тарханов считает, что за последние 30 лет в армянском футболе произошло много негативных изменений."Очень многое поменялось и не в лучшую сторону. Раньше армянские футболисты были техничные. Я не говорю о плеяде 1973 года. Когда играл "Арарат", то они всегда выглядели одними из лучших. Было достаточно много очень хороших игроков", – сказал Тарханов в интервью пресс-службе клуба.