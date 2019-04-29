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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Тарханов: раньше армянские футболисты были техничные

Главный тренер "Пюника" Александр Тарханов считает, что за последние 30 лет в армянском футболе произошло много негативных изменений.

"Очень многое поменялось и не в лучшую сторону. Раньше армянские футболисты были техничные. Я не говорю о плеяде 1973 года. Когда играл "Арарат", то они всегда выглядели одними из лучших. Было достаточно много очень хороших игроков", – сказал Тарханов в интервью пресс-службе клуба.
Теги: Тарханов
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