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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Владислав Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов признался, что внимательно следит за процессом и уверен, что своё наказание за содеянное Кокорин и Мамаев уже отбыли.

"Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо", - цитирует Радимова RT.
Теги: Радимов Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:39
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4
(4)
#4  foresten  Челябинск (Сегодня, 18:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
надоели уже.. сидят да и хрен с ними..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:00)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У тебя же шаверма головного мозга, не думай слишком много.
А если тебе что-то кажется, то лучше спроси мнение нескольких знакомых людей, так хоть менее дебильным будешь выглядеть.
Ни хрена они не искупили вину, им еще даже обвинение не вынесли.
Пусть суд занимается своим делом, а ты шаверму лопай на поребрике.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:51)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Спровоцировали, ахха)) Сразу два раза в разных местах, как том анекдоте: "Потерпевший сам упал на нож, и так восемь раз..." А трудно ли "спровоцировать" такую пьяную гоп-компанию? Отвечу - да влёгкую. Ведь компания обычно ведёт себя вызывающе, а замечаний не терпит...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 17:48)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
детский лепет
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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