Россия РПЛ 2018/19
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Роман Широков покидает "Динамо" (23)
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Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
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Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
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Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Владислав Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов признался, что внимательно следит за процессом и уверен, что своё наказание за содеянное Кокорин и Мамаев уже отбыли.
"Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо", - цитирует Радимова RT.
"Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо", - цитирует Радимова RT.
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