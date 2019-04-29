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Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы

"Спартак" и "Рубин" объявили свои стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

"Спартак": Максименко, Боккетти, Джикия, Айртон, Глушаков, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Гапонов, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.

"Рубин": Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 18:35
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6
(2)
#6  Xx33  Москва (Сегодня, 19:34)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков это похороны Спартака
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:58)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Старая гвардия Кононова в действии, смогут ничейку интересно сгонять с Рубином?


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Сандр   (Сегодня, 18:58)
  • -2
  •  (4)

Почему Ломовицкий, а не Игнатов, сколько можно ему фору давать и зачем старпер Глушаков, состав дрянь посмотрим на результат, Гулиев с его бесполезной беготней тоже не нужен.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (2)

Робсон,
вот и увидим! возможно кононов дает им последний шанс проявить себя!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Робсон   (Сегодня, 18:48)
  • -4
  •  (6)

Ханни опять пешком передвигаться собирается ?!
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 18:40)
  • -2
  •  (6)
online

Ну, коли Зобнин в справа в обороне, считай средняя линия - проходной двор! Хорошо еще Фернандо играет - надежда на его пас в атаку
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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