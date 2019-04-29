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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу

В матче 26-го тура чемпионата России "Оренбург" и "Арсенал" сыграли вничью.

Чемпионат России

26 тур

"Оренбург" – "Арсенал" 1:1

Голы: Алвеш, 79 - Джорджевич, 64

"Оренбург": Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов, 86), Терехов, Малых, Афонин, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Алвеш, 69)

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Берхамов (Кангва, 74), Мирзов, Бакаев, Джорджевич

Предупреждения: Джорджевич, 16, Маляров, 27, Кадири, 41, Алвеш, 80, Мирзов, 88, Григалава, 90+1
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 18:54
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5
(0)
#5  120минут   (Сегодня, 19:26)
  • -1
  •  (1)

Это уже традиция - после Спартака у всех опустошение и физическое и моральное, хорошо ещё у Арсенала ничья, я думал - проиграют.
Регистрация: 19.10.2016 [жалоба]
#4  Сандр   (Сегодня, 19:00)
  • -2
  •  (4)

Да питерцы в унынии, не сбылась мечта-подлянка.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 19:00)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лучшее в этом матче- комментатор. Только, не знаю имени.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Дмитрий71  Тула (Сегодня, 18:57)
  • +3
  •  (9)

ага ща рубин нагнёт свинарню))))
Регистрация: 27.04.2018 [жалоба]
#1  Зыгмантович   (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (8)

Свиньи ликуют
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
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