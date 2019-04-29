Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу
В матче 26-го тура чемпионата России "Оренбург" и "Арсенал" сыграли вничью.
Чемпионат России
26 тур
"Оренбург" – "Арсенал" 1:1
Голы: Алвеш, 79 - Джорджевич, 64
"Оренбург": Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов, 86), Терехов, Малых, Афонин, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Алвеш, 69)
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Берхамов (Кангва, 74), Мирзов, Бакаев, Джорджевич
Предупреждения: Джорджевич, 16, Маляров, 27, Кадири, 41, Алвеш, 80, Мирзов, 88, Григалава, 90+1
Чемпионат России
26 тур
"Оренбург" – "Арсенал" 1:1
Голы: Алвеш, 79 - Джорджевич, 64
"Оренбург": Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов, 86), Терехов, Малых, Афонин, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Алвеш, 69)
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Берхамов (Кангва, 74), Мирзов, Бакаев, Джорджевич
Предупреждения: Джорджевич, 16, Маляров, 27, Кадири, 41, Алвеш, 80, Мирзов, 88, Григалава, 90+1
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