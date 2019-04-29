Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым.
- Глушаков, скорее всего, покинет команду летом. Как ему играется в такой ситуации?
- У нас команду никто не покидает, не знаю, откуда у вас такая информация.
- Глушаков, скорее всего, покинет команду летом. Как ему играется в такой ситуации?
- У нас команду никто не покидает, не знаю, откуда у вас такая информация.
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