Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым.- У нас команду никто не покидает, не знаю, откуда у вас такая информация.