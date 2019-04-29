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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым.

- Глушаков, скорее всего, покинет команду летом. Как ему играется в такой ситуации?

- У нас команду никто не покидает, не знаю, откуда у вас такая информация.
Теги: Кононов Глушаков Спартак
Сегодня, 19:40
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