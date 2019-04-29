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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев снова высказался о проекте объединённого чемпионата по футболу России и Украины.

"Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.

Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе", — приводит слова Газзаева его пресс-служба.
Теги: Газзаев
Сегодня, 20:13
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#9  Gnome  Алматы (Сегодня, 21:25)
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online

Сейчас точно всем стало понятно, что он от реальности давно уже оторван.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#8  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: HM2018
Совсем пёс плохой )))

Болеет.Сильно.Головой.Хвост виляет собакой.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать.

Впрочем ничего нового, пес лижет кормящую его руку.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 20:57)
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online

Вот такие они "Народные избранники"!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 20:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Валера, иди ты накуй, псина усатая
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 20:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
А Газзаев ведь действительно дебил. tired_face Путин съерничал,а этот прирожденный лизоблюд принял за чистую монету.

Совсем пёс плохой )))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:28)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо К»
А Газзаев ведь действительно дебил. tired_face Путин съерничал,а этот прирожденный лизоблюд принял за чистую монету.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 20:22)
  • 0
  •  (4)

В Думе последние мозги потерял! Думская зряплата действует.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  Савелий  Россия (Сегодня, 20:22)
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online

Хоть ссы в глаза, все божья роса......
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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