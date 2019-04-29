Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев снова высказался о проекте объединённого чемпионата по футболу России и Украины.
"Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.
Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе", — приводит слова Газзаева его пресс-служба.
"Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.
Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект объединённого чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе", — приводит слова Газзаева его пресс-служба.
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