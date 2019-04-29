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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

"Спартак" упустил победу над "Рубином"

В матче 26-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле не смог обыграть "Рубин".

Чемпионат России

26 тур

"Спартак" – "Рубин" 1:1

Голы: Фернандо, 23 - Сорокин, 87.

"Спартак": Максименко, Боккетти, Джикия, Айртон, Глушаков (Ещенко, 46), Гулиев, Зобнин, Ломовицкий (Мелкадзе, 72), Фернандо (Умяров, 89), Ханни, Зе Луиш.

"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян (Сагитов, 70), Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин (Пантелеев, 78), Иг. Коновалов, Полоз.

Предупреждения: Ломовицкий, 14, Зе Луиш, 41, Сорокин, 45+1.
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 21:27
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12
(3)
#12  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
А спартак-то, похоже не упустит пятое место, зубами вгрызлись в него

Арсенал с Оренбургом против!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#11  Сандр   (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (0)
online

С такой игрой нечего делать в ЛЕ лучше пусть Арсенал, Кононова вон из Спартака, рожденный ползать летать не может.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#10  -Frank Dux-   (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
blush


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#9  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тьфу бля , мудачье ! Ничего нового ...Если за первый тайм 3 с плюсом ( из за гола Фернандо ) , то во втором все безлико...!!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#8  KecoH  Kazan (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Сорокина чую продадут скоро. А больше забивать и некому. Команда у нас очень плохая, игры никакой нет особой. Нападающих нет, флангов тоже особо. Может в этом сезоне наберутся уверенности, конечно. А в следующем что-то путное будет. Но по сути для нас борьба за прописку в следующем сезоне - это однозначно.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак, который при Кононове борется за чемпионство страшен в своем величии.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов уверенно ведет команду к 7-8 месту, может это и к лучшему?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А спартак-то, похоже не упустит пятое место, зубами вгрызлись в него.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Робсон   (Сегодня, 21:28)
  • -1
  •  (1)
online

Трусость и безволие
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#3  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:27)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ребята, кто знает Кононов все еще хочет в ЛЧ??


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#2  следующий   (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Челси»
Распустить команду нах. (полное отсутствие воли)
Проще конечно уволить тренера, но я думаю,
их не заставит играть и Гвардиола.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 21:27)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рубину очки были нужнее (с)
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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