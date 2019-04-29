Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" упустил победу над "Рубином"
В матче 26-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле не смог обыграть "Рубин".
Чемпионат России
26 тур
"Спартак" – "Рубин" 1:1
Голы: Фернандо, 23 - Сорокин, 87.
"Спартак": Максименко, Боккетти, Джикия, Айртон, Глушаков (Ещенко, 46), Гулиев, Зобнин, Ломовицкий (Мелкадзе, 72), Фернандо (Умяров, 89), Ханни, Зе Луиш.
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян (Сагитов, 70), Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин (Пантелеев, 78), Иг. Коновалов, Полоз.
Предупреждения: Ломовицкий, 14, Зе Луиш, 41, Сорокин, 45+1.
Чемпионат России
26 тур
"Спартак" – "Рубин" 1:1
Голы: Фернандо, 23 - Сорокин, 87.
"Спартак": Максименко, Боккетти, Джикия, Айртон, Глушаков (Ещенко, 46), Гулиев, Зобнин, Ломовицкий (Мелкадзе, 72), Фернандо (Умяров, 89), Ханни, Зе Луиш.
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян (Сагитов, 70), Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин (Пантелеев, 78), Иг. Коновалов, Полоз.
Предупреждения: Ломовицкий, 14, Зе Луиш, 41, Сорокин, 45+1.
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