Кто-то ещё верит в Кононова? "Спартак" не смог обыграть полуживой "Рубин"

"Красно-белым" опять не дались легендарные кружева. Страдающая из-за катастрофических кадровых потерь Казань на чужом поле выглядела лучше Народной команды. О том, как сказываются сказочные обещания Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Егор Сорокин во второй раз в сезоне отбирает у «Спартака» победу в концовке. Впервой круге он забил на 92-й минуте, сейчас - на 87-й.

У защитника уже 6 голов в этом Чемпионате. 2 - «Спартаку», 2 - «Зениту», 1 - «Уфе», 1 - «Ростову». — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) April 29, 2019

Выяснилось, что Рассказов вылетел до конца сезона (врачи "Спартака" опять не смогли разобраться сразу), так что Кононову предстояло решать вопрос с крайними защитниками. В Туле это была одна из самых болезненных проблем - через Айртона, который играл справа (его родной фланг - левый) Мирзов сделал два мяча, а с края Комбарова залетел гол от Кангва.Кононов решил, что больше такого безобразия не потерпит: вернул налево Айртона, а на правый фланг отрядил универсального Зобнина, который, если понадобится, и на воротах отстоять может.Учитывая помпезные обещания Кононова об атакующей игре, старт матча против "Рубина" получился анекдотичным. Команда Бердыева, которого с чистой совестью можно представить к награде как самого ярого адепта оборонительного футбола, запирала хозяев на их половине поля и глодала "красно-белых" прессингом, с которым москвичи не всегда легко и удачно справлялись.Конечно, это быстро закончилось. Странно было бы предполагать даже самому мечтательному казанскому болельщику, что выжатый "Рубин" сможет весь матч душить "Спартак", так ещё и на чужом поле. Но даже такая не самая продолжительная вспышка была достижением.Просто мы ещё не знали, что будет во втором тайме...Несмотря на то, что отрезок в пользу "Рубина" был не очень длинным, Казань успела заработать пару возможностей - дважды в центре внимания были нападающий Полоз и левый защитник Айртон.Сначала один из антигероев игры в Туле отдал передачу на набегающего Полоза, которому не удалось войти в штрафную, а затем этот же защитник проиграл в скорости Цаллагову, из-за чего пошла острая передача в центр штрафной - получился практически выход один на один, но "Спартаку" повезло.Чуть ближе к середине тайма "Спартак" в игру наконец вкатился и тогда сразу возникло ощущение, что особенных шансов у "Рубина" не будет. Хозяевам даже не надо было особенно разгоняться, "Спартак" был плох, но Казань не справлялась даже с элементарным давлением, нервничала и пожарила перед штрафной.Хозяева забили гол через несколько рикошетов, когда никто из игроков обороны не мог уже подобрать его и вынести. Сумел обработать тяжелый мяч Фернандо, который играл против "Рубина" непривычно высоко.До перерыва "Спартак" настрелял себе преимущество по ударам и должен был забивать ещё, но Ханни не воспользовался очередной оплошностью неаккуратного Подберёзкина. Последний вообще проводил кошмарный матч и обострял только у своих ворот.Всегда приятно найти козла отпущения. Редкие болельщики (по сравнению с обычным домашним матчем "Спартака") на "Открытии" всю свою злобу из-за поражения в Туле выражали через песни в адрес Глушакова.Но капитан действительно выглядел неважно. И отдавал, например, такие передачи.После перерыва Кононов Глушакова с поля убрал, выпустив Ещенко. Похоже, полных матчей в исполнении капитана "Спартака" мы больше не увидим.После того, как ушёл Глушаков, стало только хуже. Большую часть второго тайма хозяева действовали так, как и начинали в этой игре, - будто нарочно отдавали сопернику мяч. Но ведь мы помним о философии наставника "красно-белых". Такое для него невозможно.Получается, нынешний "Спартак" уступал в борьбе за мяч обескровленному "Рубину". Это какой-то новый уровень безнадежности в команде.Казань имела пару реальных моментов, чтобы счет сравнять, но дотерпела до последнего, как будто назло московской публике. "Спартак" пропустил за несколько минут до окончания основного времени. Ещенко не стал держать на дальней штанге лучшего бомбардира команды Сорокина (он вынужденно оказался на позиции ЦЗ и боролся с другим соперником), Мелкадзе, который хочет зарплату выше, стоял и смотрел футбол, а мяч после рикошета пришел к защитнику "Рубина".На 90-й минуте Кононов понял, что пора что-то менять и наконец-то выпустил молодого и талантливого Умярова, которого он старательно маринует на лавке. Но за пять минут зачем-то забранный из "Чертаново" зимой парень ничем команде помочь не успел.