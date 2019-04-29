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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
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Кто-то ещё верит в Кононова? "Спартак" не смог обыграть полуживой "Рубин"

"Красно-белым" опять не дались легендарные кружева. Страдающая из-за катастрофических кадровых потерь Казань на чужом поле выглядела лучше Народной команды. О том, как сказываются сказочные обещания

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лучше Зобнина на фланг сдвинуть, чем снова выпустить Комбарова

Выяснилось, что Рассказов вылетел до конца сезона (врачи "Спартака" опять не смогли разобраться сразу), так что Кононову предстояло решать вопрос с крайними защитниками. В Туле это была одна из самых болезненных проблем - через Айртона, который играл справа (его родной фланг - левый) Мирзов сделал два мяча, а с края Комбарова залетел гол от Кангва.

Кононов решил, что больше такого безобразия не потерпит: вернул налево Айртона, а на правый фланг отрядил универсального Зобнина, который, если понадобится, и на воротах отстоять может.

И это "спартаковский" футбол

Учитывая помпезные обещания Кононова об атакующей игре, старт матча против "Рубина" получился анекдотичным. Команда Бердыева, которого с чистой совестью можно представить к награде как самого ярого адепта оборонительного футбола, запирала хозяев на их половине поля и глодала "красно-белых" прессингом, с которым москвичи не всегда легко и удачно справлялись.

Конечно, это быстро закончилось. Странно было бы предполагать даже самому мечтательному казанскому болельщику, что выжатый "Рубин" сможет весь матч душить "Спартак", так ещё и на чужом поле. Но даже такая не самая продолжительная вспышка была достижением.

Просто мы ещё не знали, что будет во втором тайме...

Айртон, ты как?

Несмотря на то, что отрезок в пользу "Рубина" был не очень длинным, Казань успела заработать пару возможностей - дважды в центре внимания были нападающий Полоз и левый защитник Айртон.

Сначала один из антигероев игры в Туле отдал передачу на набегающего Полоза, которому не удалось войти в штрафную, а затем этот же защитник проиграл в скорости Цаллагову, из-за чего пошла острая передача в центр штрафной - получился практически выход один на один, но "Спартаку" повезло.

Нервы, рикошеты, Подберёзкин

Чуть ближе к середине тайма "Спартак" в игру наконец вкатился и тогда сразу возникло ощущение, что особенных шансов у "Рубина" не будет. Хозяевам даже не надо было особенно разгоняться, "Спартак" был плох, но Казань не справлялась даже с элементарным давлением, нервничала и пожарила перед штрафной.

Хозяева забили гол через несколько рикошетов, когда никто из игроков обороны не мог уже подобрать его и вынести. Сумел обработать тяжелый мяч Фернандо, который играл против "Рубина" непривычно высоко.

До перерыва "Спартак" настрелял себе преимущество по ударам и должен был забивать ещё, но Ханни не воспользовался очередной оплошностью неаккуратного Подберёзкина. Последний вообще проводил кошмарный матч и обострял только у своих ворот.

Ещё тонна ненависти к Глушакову

Всегда приятно найти козла отпущения. Редкие болельщики (по сравнению с обычным домашним матчем "Спартака") на "Открытии" всю свою злобу из-за поражения в Туле выражали через песни в адрес Глушакова.

Но капитан действительно выглядел неважно. И отдавал, например, такие передачи.


После перерыва Кононов Глушакова с поля убрал, выпустив Ещенко. Похоже, полных матчей в исполнении капитана "Спартака" мы больше не увидим.

Но "Спартак" не был бы "Спартаком"...

После того, как ушёл Глушаков, стало только хуже. Большую часть второго тайма хозяева действовали так, как и начинали в этой игре, - будто нарочно отдавали сопернику мяч. Но ведь мы помним о философии наставника "красно-белых". Такое для него невозможно.

Получается, нынешний "Спартак" уступал в борьбе за мяч обескровленному "Рубину". Это какой-то новый уровень безнадежности в команде.

Казань имела пару реальных моментов, чтобы счет сравнять, но дотерпела до последнего, как будто назло московской публике. "Спартак" пропустил за несколько минут до окончания основного времени. Ещенко не стал держать на дальней штанге лучшего бомбардира команды Сорокина (он вынужденно оказался на позиции ЦЗ и боролся с другим соперником), Мелкадзе, который хочет зарплату выше, стоял и смотрел футбол, а мяч после рикошета пришел к защитнику "Рубина".


На 90-й минуте Кононов понял, что пора что-то менять и наконец-то выпустил молодого и талантливого Умярова, которого он старательно маринует на лавке. Но за пять минут зачем-то забранный из "Чертаново" зимой парень ничем команде помочь не успел.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Кононов Спартак Рубин Сорокин
Сегодня, 21:44
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15
(5)
#15  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:56)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Великий Спартак не смог обыграть полуживой Рубин?

Этот даже полуживой, но бердыевский Рубин вообще-то проиграл в чемпионате только на 1 матч больше Зенита с Локомотивом! В 20 из 26 матчей эта прямо мертвая команда не проигрывала.

Кто решил, что Спартак дырявый выиграть был обязан?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#14  Миша Люберцы   (Сегодня, 22:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Цитата: Миша Люберцы
Кули вы все набросились на Кононова ?

А пиджак этого всего не понимал,когда в Спартак переходил? К чему его неадекватные и громкие заявления были в начале?

Ну он от радости начал мечтать. Думал , сейчас по переставляет нашу куету и они заиграют. Им не деньги надо платить, а взять биту и разогнать...И этого болелу Д - Киёв ...Федуна...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#13  rwspartach  Россия (Сегодня, 22:44)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Кули вы все набросились на Кононова ?

А пиджак этого всего не понимал,когда в Спартак переходил? К чему его неадекватные и громкие заявления были в начале?
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#12  колокольчик  москва (Сегодня, 22:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Кононов мyдак! он просрал кубок России, возможность попасть в ЛЧ, теперь вот на пути, чтобы не выйти в еврокубки! …что он ещё делает в Спартаке!??? это пораженец, а не лидер!

то же самое можно сказать и о предыдущем сезоне )
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#11  Apant1   (Сегодня, 22:39)
  • -2
  •  (2)

В межсезонье игроков надо покупать под тренера в котором уверен. Незнаю можно ли быть уверенным в Кононове, я то в нём давно разочаровался, когда он взял на себя ответственность в продаже Ерёменко. Считаю Кононову кого не дадут, на того он добро задним числом и даст, бесхребетный он какой то
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#10  Миша Люберцы   (Сегодня, 22:27)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кули вы все набросились на Кононова ? Начинаю. Вратари : Ребров, Максименко , Селихов - всем надо давать пинка и причем окуительного, чтобы бежали из команды бегом с такой игрой. Айртон, Ещенко, Комбаров, Баккети, Кутепов, Ломовицкий, Мелкадзе, Зе Луиш, Ханни, Мельгорехо, Ташаев,Глушаков и весь Спартак 2 это пародия на футбол. 3 игрока есть : Джикия, Зобнин и подбитый француз, как можно играть с 3 футболистами? Остальные просто - Куета... Придет завтра Зидан, Анчелотти , а кули толку от этой бездарности и отстоя?.Чтобы команда заиграла нужна ... новая команда, а не тренер...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#9  AndNow60  Карелия (Сегодня, 22:17)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Поднимите зарплату Мелкадзе в два раза! Иначе уйдет в топ-чемпионат. laughing


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  teacher   (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Кононов мyдак! он просрал кубок России, возможность попасть в ЛЧ, теперь вот на пути, чтобы не выйти в еврокубки! …что он ещё делает в Спартаке!??? это пораженец, а не лидер!

А как же (валера), олежек -Верим
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
что он ещё делает в Спартаке!???

Тренерует Мелкадзе
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Сибирячок
Верить в пиджака может только федун и бомжекони. Или существа с отбитой головой

smile Рыбачек тоже,когда пиджак ему наливал,был в восторге от этого светилы тренерского мастерства.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 22:04)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Верить в пиджака может только федун и бомжекони. Или существа с отбитой головой
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов мyдак! он просрал кубок России, возможность попасть в ЛЧ, теперь вот на пути, чтобы не выйти в еврокубки! …что он ещё делает в Спартаке!??? это пораженец, а не лидер!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:02)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Убирайся нах, тренеришка...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  SM2112  Москва (Сегодня, 21:58)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль Кононова. Пришел ни туда и не в то время. Думаю это хороший тренер для середняков. Но под таким грузом как в Спартаке ему не справиться.
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#1  Александр  Тверь (Сегодня, 21:52)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
БЕЗДАРНОСТЬ. Загубил команду, разучил игроков быть командой. Сделал всё, что бы Спартак перестал быть Спартаком. Ни веры ему нет, ни прощения. Завтра его не должно быть в команде, но если Федун его оставит - то не будет больельщиков. Такую падаль болельщикам подавать не надо.КОНОНОВ сплошной негатив.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
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