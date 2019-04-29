Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: очевидно, что "Спартаку" нужна перестройка, причём глобальная
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 26-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Нудная игра, и после 60-й минуты я уже был уверен, что казанцы сравняют. До 60-й "Спартак" ещё как-то пытался давить, прессинговать, то после этой минуты москвичи откровенно играли на сохранение минимального результата, хотя было понятно, что вряд ли у них это получится, ведь соперник атаковал всё острее и острее. После этого стало понятно, что минимальной победой хозяев поля встреча не завершится.
- О "Рубине" и защитнике Егоре Сорокине, на счету которого уже шесть голов:
Сорокин очень хорош! Думаю, его цена возрастает пропорционально забитым мячам, да и в целом он впечатляет своими действиями как при обороне своих ворот, так и игрой у чужих. Мне кажется, что следующий сезон он начнёт либо в "Зените", либо в другой серьёзной команде. А "Рубин" продолжает строиться, нынешняя финансовая ситуация не позволяет рассчитывать на многое. Поэтому требовать от казанцев чего-то не стоит. Более того, если им удастся сохранить текущий костяк - в следующем сезоне "Рубин" может стать для всех проблемой. Если распродадут игроков... "Рубин" при Бердыеве всегда в любом случае будет опасен для любого оппонента что у себя дома, что в гостях.
- О перестройке внутри "Спартака":
Очевидно, что клубу нужна перестройка, причём глобальная. И пора бы уже определиться: тянуть в таком темпе вечность или сжав зубы предупредить болельщиков, что в ближайший год ничего не ждите, и за это время принять кардинальные действия для изменения ситуации.
Перестройка нужна и в составе команды, моё мнение по главному тренеру "Спартака", думаю, всем уже известно. А что касается руководства... сложно сказать, кто сейчас у руководства. Не очень понятно и, на мой взгляд, не очень профессиональные люди. А совокупность этих факторов мы видим на поле. Объявленные изменения и уход Измайлова и Родионова? Пока я не вижу никаких изменений, которые могут принести что-то серьёзное и хорошее.
- О шансах "Спартака" на попадание в Лигу Европы:
В следующем туре москвичи едут в гости к "Уралу", и как мне кажется, в этом матче всё и определится. Если "Спартак" проиграет, а "Арсенал" дома переиграет "Локомотив" - туляки своё место в еврокубках потом не уступят. И шансы на такое развитие событий довольно заметны. Я подозревал, что так и будет. "Арсенал" на подъёме и очень этого хочет. А "Спартак" так: "Будет - будет. Если нет - то переживём".
- О матче:
Нудная игра, и после 60-й минуты я уже был уверен, что казанцы сравняют. До 60-й "Спартак" ещё как-то пытался давить, прессинговать, то после этой минуты москвичи откровенно играли на сохранение минимального результата, хотя было понятно, что вряд ли у них это получится, ведь соперник атаковал всё острее и острее. После этого стало понятно, что минимальной победой хозяев поля встреча не завершится.
- О "Рубине" и защитнике Егоре Сорокине, на счету которого уже шесть голов:
Сорокин очень хорош! Думаю, его цена возрастает пропорционально забитым мячам, да и в целом он впечатляет своими действиями как при обороне своих ворот, так и игрой у чужих. Мне кажется, что следующий сезон он начнёт либо в "Зените", либо в другой серьёзной команде. А "Рубин" продолжает строиться, нынешняя финансовая ситуация не позволяет рассчитывать на многое. Поэтому требовать от казанцев чего-то не стоит. Более того, если им удастся сохранить текущий костяк - в следующем сезоне "Рубин" может стать для всех проблемой. Если распродадут игроков... "Рубин" при Бердыеве всегда в любом случае будет опасен для любого оппонента что у себя дома, что в гостях.
- О перестройке внутри "Спартака":
Очевидно, что клубу нужна перестройка, причём глобальная. И пора бы уже определиться: тянуть в таком темпе вечность или сжав зубы предупредить болельщиков, что в ближайший год ничего не ждите, и за это время принять кардинальные действия для изменения ситуации.
Перестройка нужна и в составе команды, моё мнение по главному тренеру "Спартака", думаю, всем уже известно. А что касается руководства... сложно сказать, кто сейчас у руководства. Не очень понятно и, на мой взгляд, не очень профессиональные люди. А совокупность этих факторов мы видим на поле. Объявленные изменения и уход Измайлова и Родионова? Пока я не вижу никаких изменений, которые могут принести что-то серьёзное и хорошее.
- О шансах "Спартака" на попадание в Лигу Европы:
В следующем туре москвичи едут в гости к "Уралу", и как мне кажется, в этом матче всё и определится. Если "Спартак" проиграет, а "Арсенал" дома переиграет "Локомотив" - туляки своё место в еврокубках потом не уступят. И шансы на такое развитие событий довольно заметны. Я подозревал, что так и будет. "Арсенал" на подъёме и очень этого хочет. А "Спартак" так: "Будет - будет. Если нет - то переживём".
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