Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Андрей Червиченко: очевидно, что "Спартаку" нужна перестройка, причём глобальная

Андрей Червиченко: очевидно, что "Спартаку" нужна перестройка, причём глобальная Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Нудная игра, и после 60-й минуты я уже был уверен, что казанцы сравняют. До 60-й "Спартак" ещё как-то пытался давить, прессинговать, то после этой минуты москвичи откровенно играли на сохранение минимального результата, хотя было понятно, что вряд ли у них это получится, ведь соперник атаковал всё острее и острее. После этого стало понятно, что минимальной победой хозяев поля встреча не завершится.

- О "Рубине" и защитнике Егоре Сорокине, на счету которого уже шесть голов:

Сорокин очень хорош! Думаю, его цена возрастает пропорционально забитым мячам, да и в целом он впечатляет своими действиями как при обороне своих ворот, так и игрой у чужих. Мне кажется, что следующий сезон он начнёт либо в "Зените", либо в другой серьёзной команде. А "Рубин" продолжает строиться, нынешняя финансовая ситуация не позволяет рассчитывать на многое. Поэтому требовать от казанцев чего-то не стоит. Более того, если им удастся сохранить текущий костяк - в следующем сезоне "Рубин" может стать для всех проблемой. Если распродадут игроков... "Рубин" при Бердыеве всегда в любом случае будет опасен для любого оппонента что у себя дома, что в гостях.

- О перестройке внутри "Спартака":

Очевидно, что клубу нужна перестройка, причём глобальная. И пора бы уже определиться: тянуть в таком темпе вечность или сжав зубы предупредить болельщиков, что в ближайший год ничего не ждите, и за это время принять кардинальные действия для изменения ситуации.

Перестройка нужна и в составе команды, моё мнение по главному тренеру "Спартака", думаю, всем уже известно. А что касается руководства... сложно сказать, кто сейчас у руководства. Не очень понятно и, на мой взгляд, не очень профессиональные люди. А совокупность этих факторов мы видим на поле. Объявленные изменения и уход Измайлова и Родионова? Пока я не вижу никаких изменений, которые могут принести что-то серьёзное и хорошее.

- О шансах "Спартака" на попадание в Лигу Европы:

В следующем туре москвичи едут в гости к "Уралу", и как мне кажется, в этом матче всё и определится. Если "Спартак" проиграет, а "Арсенал" дома переиграет "Локомотив" - туляки своё место в еврокубках потом не уступят. И шансы на такое развитие событий довольно заметны. Я подозревал, что так и будет. "Арсенал" на подъёме и очень этого хочет. А "Спартак" так: "Будет - будет. Если нет - то переживём".
Теги: Червиченко Спартак Рубин
Сегодня, 22:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(6)
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 22:38)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Blessing,
ты о себе заботься ,о своей команде а не о нас!

Тут речь то о вас. И о своей команде мне беспокоится нечего, не даёт поводов для огорчений. А вот ближние расстраивают, душа болит. disappointed


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:33)
  • 0
  •  (4)

Blessing,
ты о себе заботься ,о своей команде а не о нас!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 22:18)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак выиграет у Урала, Тарханов позаботится, уже был случай два года назад, когда он резерв против свиней выпустил. В этом туре договорняк с Уфой сгоняли, бабло рубят, ставка на Кубок, чемпионат на заработок: короч, спартак нальчик2.
Поросята, можете не переживать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (5)

Глобальную перестройку внутри делает хирург и то не всегда удачно...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама