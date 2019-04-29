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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Егор Сорокин: четыре гола "Спартаку" и "Зениту" - это стечение обстоятельств (видео)

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью со "Спартаком" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



- Забиваю благодаря команде. Если бы не они, один бы я ничего не смог сделать.

- "Спартак" твой клиент получается?

- Нет, почему? Стечение обстоятельств.

- У "Рубина" проблемы с составом. Какого это выходить, играть каждый матч, понимая, что ты аутсайдер?

- Я бы не сказал, что мы аутсайдеры. Просто по набранным очкам... Есть молодые ребята, которые хотят играть, стараются... Есть взрослые, которым есть, что доказывать.

- Бердыев сказал, что "Спартак" было легко разобрать. На чем он делал акцент перед игрой?

- Секрет! Посмотрите матч, сделаете выводы сами.

- Была принципиальная разница, как играть против "Спартака" в первом и во втором круге?

- Я тогда вышел на 90-й минуте. Сегодня отыграл весь матч. Не помню уже, как играли со "Спартаком" в первом круге. Столько времени прошло. Матч сыграл и забыл.

- Ходят слухи, что можешь перейти в более серьезный клуб.

- Слухи о трансферах комментировать не хочу. У меня контракт с "Рубином".

- В раздевалке шутите, что у вас лучший бомбардир - защитник?

- Ну так, по мелочи. Особо нет.

- Ты забил шесть мячей, четыре из них - "Спартаку" и "Зениту".

- Стечение обстоятельств, повторюсь. Я забил "Уфе" и "Ростову". Тут просто так получается: когда есть момент — стараюсь выжать максимум. В раздевалке ребята шутят, что лучший бомбардир - защитник. Но играть ближе к атаке не хочу, устраивает своя позиция.
Теги: Сорокин Рубин Спартак
Сегодня, 22:30
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