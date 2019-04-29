Егор Сорокин: четыре гола "Спартаку" и "Зениту" - это стечение обстоятельств (видео)

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью со "Спартаком" (1:1), передает корреспондентПетр Газин.- Забиваю благодаря команде. Если бы не они, один бы я ничего не смог сделать.- Нет, почему? Стечение обстоятельств.- Я бы не сказал, что мы аутсайдеры. Просто по набранным очкам... Есть молодые ребята, которые хотят играть, стараются... Есть взрослые, которым есть, что доказывать.- Секрет! Посмотрите матч, сделаете выводы сами.- Я тогда вышел на 90-й минуте. Сегодня отыграл весь матч. Не помню уже, как играли со "Спартаком" в первом круге. Столько времени прошло. Матч сыграл и забыл.- Слухи о трансферах комментировать не хочу. У меня контракт с "Рубином".- Ну так, по мелочи. Особо нет.- Стечение обстоятельств, повторюсь. Я забил "Уфе" и "Ростову". Тут просто так получается: когда есть момент — стараюсь выжать максимум. В раздевалке ребята шутят, что лучший бомбардир - защитник. Но играть ближе к атаке не хочу, устраивает своя позиция.