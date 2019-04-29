Россия РПЛ 2018/19
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Егор Сорокин: четыре гола "Спартаку" и "Зениту" - это стечение обстоятельств (видео)
Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью со "Спартаком" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
- Забиваю благодаря команде. Если бы не они, один бы я ничего не смог сделать.
- "Спартак" твой клиент получается?
- Нет, почему? Стечение обстоятельств.
- У "Рубина" проблемы с составом. Какого это выходить, играть каждый матч, понимая, что ты аутсайдер?
- Я бы не сказал, что мы аутсайдеры. Просто по набранным очкам... Есть молодые ребята, которые хотят играть, стараются... Есть взрослые, которым есть, что доказывать.
- Бердыев сказал, что "Спартак" было легко разобрать. На чем он делал акцент перед игрой?
- Секрет! Посмотрите матч, сделаете выводы сами.
- Была принципиальная разница, как играть против "Спартака" в первом и во втором круге?
- Я тогда вышел на 90-й минуте. Сегодня отыграл весь матч. Не помню уже, как играли со "Спартаком" в первом круге. Столько времени прошло. Матч сыграл и забыл.
- Ходят слухи, что можешь перейти в более серьезный клуб.
- Слухи о трансферах комментировать не хочу. У меня контракт с "Рубином".
- В раздевалке шутите, что у вас лучший бомбардир - защитник?
- Ну так, по мелочи. Особо нет.
- Ты забил шесть мячей, четыре из них - "Спартаку" и "Зениту".
- Стечение обстоятельств, повторюсь. Я забил "Уфе" и "Ростову". Тут просто так получается: когда есть момент — стараюсь выжать максимум. В раздевалке ребята шутят, что лучший бомбардир - защитник. Но играть ближе к атаке не хочу, устраивает своя позиция.
- Забиваю благодаря команде. Если бы не они, один бы я ничего не смог сделать.
- "Спартак" твой клиент получается?
- Нет, почему? Стечение обстоятельств.
- У "Рубина" проблемы с составом. Какого это выходить, играть каждый матч, понимая, что ты аутсайдер?
- Я бы не сказал, что мы аутсайдеры. Просто по набранным очкам... Есть молодые ребята, которые хотят играть, стараются... Есть взрослые, которым есть, что доказывать.
- Бердыев сказал, что "Спартак" было легко разобрать. На чем он делал акцент перед игрой?
- Секрет! Посмотрите матч, сделаете выводы сами.
- Была принципиальная разница, как играть против "Спартака" в первом и во втором круге?
- Я тогда вышел на 90-й минуте. Сегодня отыграл весь матч. Не помню уже, как играли со "Спартаком" в первом круге. Столько времени прошло. Матч сыграл и забыл.
- Ходят слухи, что можешь перейти в более серьезный клуб.
- Слухи о трансферах комментировать не хочу. У меня контракт с "Рубином".
- В раздевалке шутите, что у вас лучший бомбардир - защитник?
- Ну так, по мелочи. Особо нет.
- Ты забил шесть мячей, четыре из них - "Спартаку" и "Зениту".
- Стечение обстоятельств, повторюсь. Я забил "Уфе" и "Ростову". Тут просто так получается: когда есть момент — стараюсь выжать максимум. В раздевалке ребята шутят, что лучший бомбардир - защитник. Но играть ближе к атаке не хочу, устраивает своя позиция.
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