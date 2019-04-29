"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России

Матч 26-го тура "Спартак" – "Рубин" завершился вничью 1:1. Таким образом, красно-белые завершили вничью уже 200 встреч в чемпионатах России.Только пять команд опережают спартаковцев по этому показателю. Самой миролюбивой командой является "Динамо", завершившее вничью 233 игры.