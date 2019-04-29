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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России

Матч 26-го тура "Спартак" – "Рубин" завершился вничью 1:1. Таким образом, красно-белые завершили вничью уже 200 встреч в чемпионатах России.

Только пять команд опережают спартаковцев по этому показателю. Самой миролюбивой командой является "Динамо", завершившее вничью 233 игры.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Вчера, 23:08
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#1  Яamon   (Вчера, 23:26)
  • -1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
помнится, сатурн за сезон мог втрое больше ничьих сделать
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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