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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею

Полузащитник "Рубина" Владислав Пантелеев подвел итоги матча против своей бывшей команды — "Спартака".

"Конечно, я рад, что удалось отобрать очки у бывшей команды. Честно говоря, сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею.

Были ли мы ближе к победе? Думаю, да. У нас были хорошие моменты в конце. Если бы Сагитов пошел на добивание на последних минутах, то могли бы вырвать победу. Чувствуем ли мы дыхание ФНЛ? Нет", - цитирует Пантелеева "Чемпионат.сом".
Теги: Пантелеев Рубин Спартак
Вчера, 23:13
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