Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Самюэль Жиго: гонка за четвертое место закончена

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго после матча с "Рубином" (1:1) считает, что красно-белые не попадут в четверку по итогам сезона.

– Матч с "Рубином" был не таким быстрым, наверное, не очень интересным для болельщиков. Теперь надо как можно лучше закончить сезон. Побороться за пятое место, – сказал Жиго.

– Почему не за четвертое?

– Слишком далеко. Не выиграли в матче с "Рубином". Гонка за четвертое место закончена. Это упущенный сезон. Надо спасти то малое, что у нас есть. Занять пятое место и сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 00:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Яamon   (Сегодня, 00:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
странный паренёк какой-то. до 3 места 6 очков, 4 игры в запасе, календарь легче, чем у конкурентов
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Может рано сдался?


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама