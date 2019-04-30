Самюэль Жиго: гонка за четвертое место закончена

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго после матча с "Рубином" (1:1) считает, что красно-белые не попадут в четверку по итогам сезона.– Матч с "Рубином" был не таким быстрым, наверное, не очень интересным для болельщиков. Теперь надо как можно лучше закончить сезон. Побороться за пятое место, – сказал Жиго.– Слишком далеко. Не выиграли в матче с "Рубином". Гонка за четвертое место закончена. Это упущенный сезон. Надо спасти то малое, что у нас есть. Занять пятое место и сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.