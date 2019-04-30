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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Роман Павлюченко: больно смотреть на "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал ничейный результат команды с "Рубином" (1:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

"Больно смотреть на "Спартак". Все отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в "Спартаке". Половина футболистов, которые есть в "Спартаке", не соответствует уровню команды.

Да, есть молодежь, но пока эта молодежь не сравнится с молодежью "Краснодара", это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень.

"Спартак" — это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами "Спартак" не может решать большие задачи", - цитирует Павлюченко Sport24.
Теги: Павлюченко Спартак Рубин
Сегодня, 01:22
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