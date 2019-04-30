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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Бубнов: "Спартак" выглядел безлико

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о результате матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Рубином".

"До перерыва "Спартак" неплохо выглядел в нападении, создал немало моментов. Сказались перестановки Олега Кононова после разгромного поражения в Туле. Главный тренер сдвинул Фернандо чуть ли не на позицию второго форварда, и это решение оправдалось — бразилец забил. Правда, потом Фернандо расположился ближе к привычной средней линии.

До выхода на замену Ещенко на правом фланге обороны действовал Зобнин, в центре вышел Боккетти. Словом, изменений было немало, какие-то ходы поначалу работали, но в целом, по итогам всей встречи "Спартак" выглядел столь же безлико, как с "Арсеналом", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Рубин
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