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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Евгений Ловчев: то, как играет защита "Спартака" — это просто мрак!

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал домашнюю ничью красно-белых с "Рубином"(1:1).

"В первом тайме за счет своего поля, поддержки болельщиков "Спартак" обычно выглядит предпочтительнее почти любой команды гостей. Однако во втором тайме все преимущество сходит на нет. Такое впечатление, что игроки "Спартака" боятся, буквально трясутся — как бы чего не вышло. И если брать в целом впечатление от матча, то "Рубин" выглядел совершенно не хуже красно-белых. Ни в чем не уступал хозяевам.

Но то, как играет защита "Спартака" — это просто мрак! Вспомните, как едва не привезли себе гол в конце матча. Мячом владеет заслуженный мастер спорта Зобнин. Он делает поперечную передачу, мяч перехватывает соперник и убегает один на один. Мы смотрели матч с Андреем Тихоновым и во втором тайме сошлись во мнении, что в концовке "Спартак" обязательно пропустит.

И вспомните, как "Рубин" забил гол. Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков "Рубина". А ведь Мелкадзе только что вышел, вышел с одной целью — помочь команде довести матч до победы. Счет-то был 1:0, значит, он должен был сделать все, чтобы команда не пропустила. И хочется спросить у него: о чем он в этом моменте думал?

У меня предложение к руководству клуба: составить список хороших защитников, в том числе иностранцев, и заменить всю защиту! Впереди команда что-то создает, есть моменты, но игра в обороне — ни в какие ворота", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Спартак Ловчев Рубин
Сегодня, 08:37
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#2  Александр  Тверь (Сегодня, 09:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как же так? Кононов утверждает что движется в правильном направлении? И ему не надо мешать? Хотя он уже заказал поминки по Спартаку. Могильщик...
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 08:53)
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  •  (1)

Женя, ты задолбал. Уж определись как-нибудь. Раз защита плохая, значит и тренер херня. Что это за коуч, который не может мало-мальски порядок у ворот навести? А у тебя "он хороший" (с), "ему нужно дать годик ещё поработать".
ПС. Почему у Бердыева защита с Гранатом(!!!) жизнеспособна?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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