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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом"

Экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о нынешнем наставнике питерцев Сергее Семаке.

"С нетерпением жду, когда клуб и Семак наконец-то добьются своей цели. Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник. Он всегда был готов учиться и делиться знаниями. Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился пока был моим помощником. Это большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" и некоторыми футболистами, которые были в составе еще в то время, когда я работал в клубе.

Чем хорош Семак как тренер? Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче. Как человек, Семак передает своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие", — цитирует Виллаша-Боаша "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Семак Виллаш-Боаш
Сегодня, 08:58
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