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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Бубнов: Кононов в наименьшей степени причастен к провалу "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 26-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" (1:1) проанализировал весенние неудачи красно-белых.

"Кто виноват в весенних неудачах "Спартака"? В первую очередь, вина лежит на неграмотной стратегии клуба. Неслучайно имели место значительные перестановки в руководстве. Главный тренер действительно в меньшей степени причастен к провалу: Кононов возглавил команду по ходу сезона, вынужден работать с имеющимися в наличии футболистами, а в во второй части сезона столкнулся с еще большими кадровыми трудностями по причине аренд и травм. Вместе с тем на Кононове все равно лежит ответственность за результат и игру. Ни того, ни другого у "Спартака" сейчас нет. Если бы не сложный календарь "Арсенала" на финише, туляки виделись бы очевидными фаворитами в споре со "Спартаком" за пятое место, гарантирующее участие в Лиге Европы. "Спартак" уже провалил все задачи на сезон, но если еще и останется без еврокубков, то Кононов вряд ли сохранит пост", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Кононов Спартак
Сегодня, 09:19
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5
(2)
#5  Владимир Панфилов   (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (1)

Пора Мостового подключать,и все полномочия ему Дела пойдут в гору
1
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#4  foresten  Челябинск (Сегодня, 10:59)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
хороший тренер, клуб плохой.
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:11)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А кто как не Кононов говорил, что у него достаточно квалифицированных игроков и трансферы не нужны?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:56)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем вам эти говночашки ??Продолжайте в том же духе.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 09:23)
  • +8
  •  (14)
online

А Кононов не знал, куда идёт? Теперь на всю оставшуюся карьеру останутся эти глаза побитой собаки...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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