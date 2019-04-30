Россия РПЛ 2018/19
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09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (13)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (13)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Вчера, 22:23
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Вчера, 22:06
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Вчера, 21:45
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:27
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (89)
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (89)
Вчера, 21:22
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:00
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 20:50
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Вчера, 20:13
Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины (16)
Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины (16)
Вчера, 20:03
Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены (1)
Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены (1)
Вчера, 19:40
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация (2)
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация (2)
Вчера, 19:38
"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года (3)
"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года (3)
Вчера, 19:09
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 18:54
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу (5)
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу (5)
Вчера, 18:35
"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы (6)
"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы (6)
Вчера, 18:32
Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России (15)
Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России (15)
Вчера, 18:28
Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом" (7)
Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом" (7)
Вчера, 18:10
Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд (2)
Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил о своей готовности продолжить карьеру в европейском чемпионате.
"Смотрел последний матч "Монако" с ПСЖ. Головин забил. Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, так как он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды. Он выглядит лучше своих партнёров. Это правильное решение. Посмотрите на всех других россиян, играющих в Европе. Поэтому если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня", - цитирует Антона "СЭ".
"Смотрел последний матч "Монако" с ПСЖ. Головин забил. Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, так как он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды. Он выглядит лучше своих партнёров. Это правильное решение. Посмотрите на всех других россиян, играющих в Европе. Поэтому если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня", - цитирует Антона "СЭ".
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