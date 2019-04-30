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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил о своей готовности продолжить карьеру в европейском чемпионате.

"Смотрел последний матч "Монако" с ПСЖ. Головин забил. Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, так как он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды. Он выглядит лучше своих партнёров. Это правильное решение. Посмотрите на всех других россиян, играющих в Европе. Поэтому если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня", - цитирует Антона "СЭ".
Теги: Головин Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 09:45
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