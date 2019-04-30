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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Софьян Ханни: Кононов - наш тренер! Мы все его поддерживаем и бьемся за него

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) подчеркнул, что команда поддерживает Олега Кононова.

"Мы не выиграли сегодня и очень этим разочарованы, мы должны были забить второй мяч, убить игру, но не получилось. Мы выложились на максимум, боролись все вместе, но нам не хватило удачи и качества в завершении атак.

Кононов – наш тренер, он часть команды, думаю, сложно сейчас не только ему, а всем нам. Мы тоже несчастливы, когда не выигрываем, но мы все поддерживаем Кононова и бьемся за него", – сказал Ханни.

Чемпионат
Теги: Ханни Спартак Кононов
Сегодня, 10:24
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19
(2)
#19  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 11:59)
  • 0
  •  (0)
online

На словах Вы все поддерживаете ...но СЛОВО БИЛИСЬ...я этого не увидел...или бьётесь не так а как можете...значит можете ПЛОХО.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#18  Sergeevich   (Сегодня, 11:48)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поддерживаем - скорее да.
А вот бьемся - не заметно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#17  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:44)
  • -1
  •  (5)

Обо что бьется Хани?)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#16  Nevalyashka Nevalyashka   (Сегодня, 11:33)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Реал»
Бьемся за него))) Жопой об косяк)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
#15  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 11:31)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Молодец! Так и надо за тренера стоять
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#14  Kytarba  Сочи (Сегодня, 11:29)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Химки»
Сегодня не "пасха",))не выходной день.. чем пля эти "спецы" м.удаки заняты в такое время, кто пля они такие, этот мусор ,так называемые болельщики в футболе))одно и тоже ,как попугаи..пля свои дела не как ,а говорят про других laughing За Черчесова за два года сколько пустых слов до ЧМ, Семак физрук,может как человек хорош.но он тренер уровня ФНЛ и всякая куета от этого сброда сайта...Пля судья по СМИ Кононова поддерживает руководства клуба, футболисты, люди которые ежедневно общаются по работе с друг другом и если что не так ,конечно не какой поддержки на счет продолжении работы не было бы, а эти м7удаки пля, где футбол и не только футбол и где эти ху1 пля.. Это поддержка тренера к тому, что есть вера , что положительные результаты будут.Владельцы клуба, люди которые содержать клуб, руководители клуба..в разы миллион раз в разы) заинтересованы в успехах команды. А эти соц.сети придуманы для дураков типа Вас,вы не кто ,ноль, но п1здеть в пустую сам Бог велел .laughing
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#13  nedva  Russia (Сегодня, 11:24)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ханни, так как ты вчера бился- просто космос! Так и убиться совсем недолго, побереги себя!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#12  Брюзга  Рязань (Сегодня, 11:23)
  • 0
  •  (2)

Обо что бьётесь? И чем?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#11  Александр  Тверь (Сегодня, 11:21)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наблюдал как вы "бились" за Кононова с Рубином. Обалдеть. В этом случае Вы его закопали.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#10  Городовой  Россия (Сегодня, 11:18)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А надо было играть в футбол...


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#9  Владимир Панфилов   (Сегодня, 11:02)
  • +1
  •  (5)

У Хани физика,просто нулевая.какой бились?Вы на классе должны играть.Оставить только пятерых,а от остальных толку не будет!Всех надо гнать а тренера в первую очередь,
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#8  Xx33  Москва (Сегодня, 10:59)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пешком по полю ходили во втором тайме. Глушакова даже на 20 минут игры не хватает!
Безвольное ленивое стадо.
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#7  foresten  Челябинск (Сегодня, 10:54)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну не знаю, мне вчера показалось что игра спартака чемпионская, виден почерк Кононова!
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 10:52)
  • +1
  •  (5)

ситуация смешная. кононов ушел из клуба, который без него стал постоянно набирать очки (ни одного поражения после перерыва). и теперь его бывший клуб вполне может обойти его нынешний
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  ujhsysx  Москва (Сегодня, 10:48)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Так все видели, как вы вчера бились, только бились не своей игрой, а в конвульсиях.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#4  AntiBomG  Воронежская область (Сегодня, 10:45)
  • +4
  •  (8)

Позорники, разве так "бьются"?!
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:36)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Вся страна видела как вы "бьётесь за Кононова", больше похоже что вы его сливаете.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  Egg  mars (Сегодня, 10:36)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже тошнит от подобных слов.А дела были вчера.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 10:35)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
laughing окуительная вчера битва была
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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