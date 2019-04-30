Софьян Ханни: Кононов - наш тренер! Мы все его поддерживаем и бьемся за него

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) подчеркнул, что команда поддерживает Олега Кононова."Мы не выиграли сегодня и очень этим разочарованы, мы должны были забить второй мяч, убить игру, но не получилось. Мы выложились на максимум, боролись все вместе, но нам не хватило удачи и качества в завершении атак.Кононов – наш тренер, он часть команды, думаю, сложно сейчас не только ему, а всем нам. Мы тоже несчастливы, когда не выигрываем, но мы все поддерживаем Кононова и бьемся за него", – сказал Ханни.