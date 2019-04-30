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Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Артем Ребров: трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал игру команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1).

"Почему "Спартак" пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?" – сказал Ребров.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Рубин Ребров
Сегодня, 11:32
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#1  Яamon   (Сегодня, 11:47)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
конец эпохе штанголизов
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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