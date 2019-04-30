Артем Ребров: трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?

Россия РПЛ 2018/19
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09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (13)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (13)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Вчера, 22:23
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Вчера, 22:06
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Вчера, 21:45
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:27
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (89)
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (89)
Вчера, 21:22
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:00
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 20:50
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Вчера, 20:13
Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины (16)
Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины (16)
Вчера, 20:03
Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены (1)
Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены (1)
Вчера, 19:40
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация (2)
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация (2)
Вчера, 19:38
"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года (3)
"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года (3)
Вчера, 19:09
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 18:54
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу (5)
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу (5)
Вчера, 18:35
"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы (6)
"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы (6)
Вчера, 18:32
Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России (15)
Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России (15)
Вчера, 18:28
Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом" (7)
Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом" (7)
Вчера, 18:10
Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд (2)
Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд (2)
Артем Ребров: трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?
Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал игру команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1).
"Почему "Спартак" пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?" – сказал Ребров.
ФК "Спартак"
"Почему "Спартак" пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?" – сказал Ребров.
ФК "Спартак"
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