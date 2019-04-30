Артем Ребров: трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал игру команды в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1)."Почему "Спартак" пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать?" – сказал Ребров.