Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Герои Краснодара и Казани. Сборная лучших игроков 26-го тура

На прошедших выходных команда Мусаева победила в битве за место в Лиге Чемпионов ЦСКА, а «Рубин» ушёл от поражения в московской игре против «красно-белых». О молодых звёздах Сафонове и Уткине, а также о защитнике, который обожает обламывать «Спартак»

Герои Краснодара и Казани. Сборная лучших игроков 26-го тура

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Как-то буднично зажглась в Краснодаре новая звезда. Молодой вратарь тащил своих в Лиге Европы, показывал космос против «Зенита», а теперь и вывез в определяющей игре против ЦСКА. У Сафонова на этот раз не только подборка сейвов, благодаря которым «армейцы» так и не смогли забить, но и организация голевой атаки: именно после его ввода мяча Вандерсон побежал делать голевую.

Ибрагим Цаллагов, «Рубин»

Правый защитник Казани показал лучшие цифры по отборам в своей команде, а ещё принял участие в единственном забитом голе «Рубина» - подача на Сорокина шла именно с правого фланга, где Цаллагов удачно отборолся с Айртоном.

Урош Спайич, «Краснодар»

«Быки» выстояли без Мартыновича, который из-за красной карточки игру с ЦСКА пропускал. Если к Фьолусону ещё есть претензии (из-за его игры локтем «Краснодар» вполне мог получить пенальти), то Спайич провёл практически идеальный матч, что подтверждают цифры - 5 выигранных единоборств, 2 отбора и 7 выносов.

Егор Сорокин, «Рубин»

Лучший бомбардир Казани (6 забитых мячей) очень не любит «Спартак». Он оставил «красно-белых» без победы в первом круге, когда вышел на замену и забил на последних минутах, а теперь повторил этот же трюк в Москве (правда, на этот раз Сорокин начал в старте). В обороне защитник сыграл неидеально, но пенять на это после столь важного гола слегка неуместно.

Дмитрий Стоцкий, «Краснодар»

Стоцкий достойно выдержал противостояние с Фернандесом и, можно считать, сдержал одного из джокеров Гончаренко. Кроме того, Стоцкий забил первый гол за «Краснодар» - во втором тайме он нашёл силы, чтобы убежать в контратаку, и прострелил Акинфеева. Дмитрий неплохо завершает довольно противоречивый сезон.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Игра против «Енисея» складывалась для «Локо» тяжело. Москвичи вроде бы повели, но пропустили за несколько минут до окончания основного времени, так что пришлось экстренно менять ситуацию. Выручил Алексей Миранчук – именно после его подачи ошибся Кичин, срезавший мяч в собственные ворота, да и Фарфан забил с помощью ассиста от старшего близнеца. Миранчуки здорово тащат «Локо» на финише сезона.


Даниил Уткин, «Краснодар»

Ещё одна молодая гордость Галицкого. Уткин забил первый гол, который определил выгодный характер матча для «Краснодара», а ещё закошмарил Ахметова, противостоявшего ему по позиции. Как выяснилось на финише сезона, молодая бригада «Краснодара» ничуть не менее перспективна, чем пионеротряд ЦСКА.

Камиль Закиров, «Анжи»

Команда Адиева этой весной выглядит очень тяжело. Так же складывалось и против «Ростова» - Махачкала пропустила и почти не имела моментов. Но единственный эпизод позволил «Анжи» избежать очередного поражения – после того, как Песьяков отбил мяч в сторону, из-под земли вынырнул Закиров и пропихнул мяч в сетку. Заработанное очко на нынешнем этапе «Анжи» - серьёзное достижение.

Вандерсон, «Краснодар»

Крайний полузащитник «быков» принял участие в двух голевых атаках – дважды он отдавал ключевые передачи. Особенно важную роль он сыграл при втором взятии ворот Акинфеева, когда оформил ассист.

Артём Дзюба, «Зенит»

Лучший российский игрок 2018-го продолжает доминировать. Артём принял участие в трёх голах – отдал две голевые на партнёров и заставил срезать Бурлака мяч в собственные ворота. Дзюба не был похож на традиционного завершителя в игре против Самары (это уже привычная ситуация для этой весны): он больше ассистировал, но делал это потрясающе. Артём выигрывал почти всю борьбу на флангах, тащил мяч и скатывал под удар.

Игбоун, «Уфа»

Евсеев, похоже, всё-таки спасёт башкирскую команду от вылета в ФНЛ. После того, как «Уфа» немного забуксовала, команда выдала мощную домашнюю победу над «Уралом». Игбоун забил два мяча в ворота Годзюра. Мог идти и на хет-трик, но немного не повезло с последним ударом.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; официальный сайт «Краснодар»; РИА Новости/Александр Вильф
Теги: Рубин Краснодар Уткин Сафонов Сорокин
Сегодня, 12:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:44)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
А вот за Азмуна в очередной раз забывают.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:25)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Вандерсон точно не подходит к списку. Очень много косяков. Пас - да. Но потерь непозволительно много.
Сорокин - без вопросов.
Сафонов - ну толком сложно называть сейвы после ударов метров с 30, но вот предголевой пас - да
Спайич - вот его надо было в ворота в этом списке ставить
Еще Кичина бы в список включил. Круто он за Локо забил
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама