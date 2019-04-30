Антон Миранчук: еще можно побороться за чемпионство. Почему нет?

Россия РПЛ 2018/19
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09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (1)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (1)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Вчера, 22:23
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
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Вчера, 22:06
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Вчера, 21:45
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
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Вчера, 21:22
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Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
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"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 20:50
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Антон Миранчук: еще можно побороться за чемпионство. Почему нет?
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что железнодорожники не оставляют надежд догнать "Зенит".
"Еще можно побороться за чемпионство. Почему нет? Кто сказал, что мы не боремся? Знаю, что сейчас "Зенит" будет играть с "Ахматом" на выезде, потом – с ЦСКА. Посмотрим, будет интересно.
"Локомотив" в этом сезоне всегда был где-то рядом с первым местом. Раз мы смогли стать главными преследователями, значит, в нас что-то есть. Уверен, дело в коллективе, в том, какая у нас обстановка вне поля.
Безусловно, если сможем попасть в Лигу чемпионов, сезон будет считаться успешным", — сказал Миранчук.
Россия 24
"Еще можно побороться за чемпионство. Почему нет? Кто сказал, что мы не боремся? Знаю, что сейчас "Зенит" будет играть с "Ахматом" на выезде, потом – с ЦСКА. Посмотрим, будет интересно.
"Локомотив" в этом сезоне всегда был где-то рядом с первым местом. Раз мы смогли стать главными преследователями, значит, в нас что-то есть. Уверен, дело в коллективе, в том, какая у нас обстановка вне поля.
Безусловно, если сможем попасть в Лигу чемпионов, сезон будет считаться успешным", — сказал Миранчук.
Россия 24
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