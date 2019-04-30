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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Антон Миранчук: еще можно побороться за чемпионство. Почему нет?

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что железнодорожники не оставляют надежд догнать "Зенит".

"Еще можно побороться за чемпионство. Почему нет? Кто сказал, что мы не боремся? Знаю, что сейчас "Зенит" будет играть с "Ахматом" на выезде, потом – с ЦСКА. Посмотрим, будет интересно.

"Локомотив" в этом сезоне всегда был где-то рядом с первым местом. Раз мы смогли стать главными преследователями, значит, в нас что-то есть. Уверен, дело в коллективе, в том, какая у нас обстановка вне поля.

Безусловно, если сможем попасть в Лигу чемпионов, сезон будет считаться успешным", — сказал Миранчук.

Россия 24
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 12:42
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(0)
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шансов реально НОЛЬ. Зениту в 4-х матчах достаточно набрать 4 очка, а последняя игра - вообще дома с Енисеем...

Но мы наберем минимум - 8 очков...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 13:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Примерно с 12 тура, да рядом с лидирующей тройкой.
Второе место будед нормально, Зенит так не сможет обос*аться уже.

Зато Лохомотив вполне)))))))))


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:22)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Примерно с 12 тура, да рядом с лидирующей тройкой.
Второе место будед нормально, Зенит так не сможет обос*аться уже.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 13:11)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
revaz-sochi.ru
Это сайт моего гостевого дома.Антон вроде собирается приехать на 3 дня, во время отпуска.А так на Июнь месяц еще есть номера.Можете присылать гостей 10 процент от сумы ваш.
инстаграм
revaz_house
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 12:51)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мечтай мечтай Но шансов нема))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 12:49)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
блажен, кто верует, Антоха. но бороться надо всегда до последнего
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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