Софьян Ханни: "Спартаку" не стоит думать о третьем месте. Главное — стать пятыми

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал задачи команды на остаток сезона."Думаю, в предыдущих матчах мы допустили много ошибок. Сейчас мы должны сохранить пятое место, но это не значит, что у "Спартака" нет амбиций. Если сможем подняться выше, будет хорошо, но много думать о третьем месте не стоит. Главное — стать пятыми", — сказал Ханни.