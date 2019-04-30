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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Софьян Ханни: "Спартаку" не стоит думать о третьем месте. Главное — стать пятыми

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал задачи команды на остаток сезона.

"Думаю, в предыдущих матчах мы допустили много ошибок. Сейчас мы должны сохранить пятое место, но это не значит, что у "Спартака" нет амбиций. Если сможем подняться выше, будет хорошо, но много думать о третьем месте не стоит. Главное — стать пятыми", — сказал Ханни.

ТАСС
Теги: Спартак Ханни
Сегодня, 13:22
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(1)
#12  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Ростов»
А зачем Спартаку пятое место? ЛЕ? Действующий состав ее не потянет, а новый состав нужно еще готовить. Сразу, т.е к осени, это сделать практически невозможно. Так зачем вам пятое место?
Чтобы в очередной раз опозорится?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#11  Realist2000   (Сегодня, 14:33)
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Тебе пора уже о новом клубе думать...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#10  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 14:23)
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синдром аленичева


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#9  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 14:09)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Главное- стыковые миновать(((((
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#8  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 14:07)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж...
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#7  Egg  mars (Сегодня, 13:59)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот с такими "мастерами" Спартак позориться будет и дальше.Ханни - на выход !
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  1632   (Сегодня, 13:54)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ж... Какие цели, такая и игра... (
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 13:46)
  • +2
  •  (2)

Реалист.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
И Жиго и Ханни - да и вся команда уже и не мечтают о 3-ем месте)
Бойцы!!!))))))))) Спартак

А сколько было разговоров в начале сезона да и недавно.но увы и ах(

!)))
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#3  хэн  липецк (Сегодня, 13:38)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
он точно больной.
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#2  Анри   (Сегодня, 13:25)
  • +4
  •  (6)

ханни, чемодан-вокзал-алжир!
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#1  SVN   (Сегодня, 13:24)
  • +3
  •  (7)
online

можно и о 10 месте подумать,как в славные годы при червяке.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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