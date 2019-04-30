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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
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Новости партнеров

Источник: "Зенит" предложил ЦСКА 20 млн евро за Марио Фернандеса

"Зенит" пытается приобрести у ЦСКА правого защитника Марио Фернандеса.

Питерцы предложили за 28-летнего натурализованного бразильца 20 млн евро, но получили отказ, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Марио Фернандес является самым дорогим футболистом РПЛ по данным Transfermarkt. Его оценивают в 26 млн евро.
Теги: Зенит ЦСКА Марио Фернандес
Сегодня, 13:29
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#32  Volodia379   (Сегодня, 14:45)
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online

Нельзя переходить в Зенит они его загубят как многих других!Пусть Заболотного попробуют в защите глядишь и толк будет! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#31  Городовой  Россия (Сегодня, 14:44)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Утка от Шнобеля?Ежу понятно что трансферы между Зенитом,Спартаком,Цска и Локо прямые просто нереальны.Никто не станет усиливать конкурента.За любые деньги.Да и Марио не молодеет.Игрок не спорю хороший для нашего болота,но не особо надежный в обороне.Никто не станет платить такую сумму за один паспорт.
Цитата: Spartacus1971
Этот игрок реально топовый для РПЛ,наверное лучший правый за всю историю российского футбола.Думаю Гинер продаст его,если кони пролетят мимо ЛЧ,да и возраст уже,если продавать,то сейчас самое время.

В каком месте лучший?Могу пяток имен назвать на фоне которых Фернандес не особо.Просто распиарен он и на фоне Комбаровых,Ещенко и Смольниковых смотрится хорошо.
Цитата: Яamon
стервятники. влашича им с фернандесом подавай

Лохомотиву любящему подбирать сраптаковский и зенитовский шлак в свою дружину Стаканыча слова не давали.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#30  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Только Смольников начал голову поднимать...
Мне бы не хотелось этого трансфера, несмотря на то, что игрок хороший.
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#29  diego milito 22   (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С.Стоцкий заткнул рот всем безмерно хвалившим Фернандеса, полностью выключив его из игры в недавнем матче "Краснодара" и ЦСКА.
Средний игрок Марио по меркам российского футбола. А С.Стоцкий, мало того, что нейтрализовал Марио, еще и забил победный гол. Фернандес отдыхает.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#28  Брюзга  Рязань (Сегодня, 14:33)
  • +1
  •  (1)
online

О как! А как же "джентльменское соглашение"?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#27  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а как же голубопулый пакт о посещения только задних отверстий друг друга?
получается утка


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#26  miktar   (Сегодня, 14:29)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Максим I
А fair-play уже для ГазПрома не существует?


ух, аккуратнее , чуть не поперхнулся.....


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#25  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:27)
  • 0
  •  (0)

Цитата: sraptakpain
Цитата: P. Holmberg
Вброс. И по сумме и по "предложению" Зенита.
тем более новость от нереально авторитетного " издания"
сообщает телеграм-канал Sport_inside.
еще бы арустамяна приплели


Согласен- "телеграм- канал" - это примерно как цитировать Яндекс Дзен или группу школьников из ВК.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#24  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:26)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Almaz50
На народные деньги скупают всех подряд

Херню не неси, да?


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#23  miktar   (Сегодня, 14:25)
  • 0
  •  (2)

Питерцы предложили за 28-летнего натурализованного бразильца 20 млн евро, но получили отказ, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Это мы считают в ЛЧ не попали(?) и теперь всё можно? Посмотрим.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#22  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нужно было сразу предложить 35 млн., может быть и купились. Фернандес стоит 40 млн.!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#21  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лучший “паспорт” в стране.
При таких ценниках в мире они чейчас у нас и Ещенко не купят confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#20  Almaz50  Ижевск (Сегодня, 14:14)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
На народные деньги скупают всех подряд
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#19  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, Фернандес - это мечта для любого клуба (не только в наше лиге), и интерес к нему у Зенита наверняка есть.
Но лично мне такой трансфер из одного флагмана в другой представляется абсолютно невозможным. Разве только, если Гинеру очень срочно нужны большие деньги. Но за такую цену Фернандеса легко купит и Челси и Сити и многие другие.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#18  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: P. Holmberg
Вброс. И по сумме и по "предложению" Зенита.

тем более новость от нереально авторитетного " издания"
сообщает телеграм-канал Sport_inside.

еще бы арустамяна приплели
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#17  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:01)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Этот игрок реально топовый для РПЛ,наверное лучший правый за всю историю российского футбола.Думаю Гинер продаст его,если кони пролетят мимо ЛЧ,да и возраст уже,если продавать,то сейчас самое время.

Если его Гинер кому и продаст, то только за рубеж. Вспомни, хоть раз Гинер усиливал прямых конкурентов? Не проходящих в состав - только середнякам или аутсайдерам, по настоящему сильных - только за бугор. И потом, между "Зенитом" и ЦСКА существует договорённость, что друг у друга игроков не переманивать, дабы не взвинчивать цену в глазах их агентов.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#16  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:01)
  • +4
  •  (4)

Вброс. И по сумме и по "предложению" Зенита.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#15  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Максим I
Цитата: Rasmuz
Для Зенита, с учетом дисконта, цена Гинера будет не менее 50. Но, это посильные деньги для Газпрома. Сейчас Фернандес - один из лучших крайних защитников в мире с уже полученным паспортом РФ.

А fair-play уже для ГазПрома не существует?

ты сам то веришь в подобное? это же очевидно что кони проиграли. сейчас нагнетают обстановку что, мол, у ЦСКА нет денег и надо категорически кого-то продать, так как ЛЧ уже просрали и всё в таком духе. на канале "с калуцким" или как-то так он уже начал эту байку заливать. в общем пост чисто для нагнетания)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#14  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:59)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Фернандеса у ЦСКА, Миранчуков у Локо,Сафонова у Краснодара можно еще продолжить, денежный -то мешок бездонный.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#13  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:58)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Чесайнаг
За такую цену можно

ГЫ-гы-гы! bowtie


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#12  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:58)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
Смольников и Анюков уже не те.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#11  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:57)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rasmuz
Для Зенита, с учетом дисконта, цена Гинера будет не менее 50. Но, это посильные деньги для Газпрома. Сейчас Фернандес - один из лучших крайних защитников в мире с уже полученным паспортом РФ.

А fair-play уже для ГазПрома не существует?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#10  ljubljana  Over here (Сегодня, 13:57)
  • +2
  •  (4)

Цитата: kronos
ну не знаю.
Сорокина бы купили. это да
на перспективу

как то не очень у вас с перспективами
яркий пример из тех, кто хоть в запас проходит - Набиуллин. и как эта перспектива?Кришито ушел - так и не стал играть. все эти Джорджовичи, Панюковы, Цаллаговы, Черновы
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#9  tiki  Москва (Сегодня, 13:53)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Л - Логика
Transfermarkt. Его оценивают в 26 млн евро.

Питерцы предложили за 28-летнего натурализованного бразильца 20 млн евро

еврей еврея поиметь?
в общем вброс


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  Яamon   (Сегодня, 13:51)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
стервятники. влашича им с фернандесом подавай
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:48)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Сейчас Фернандес - один из лучших крайних защитников в мире

используя Классику. Закусывать надо.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 13:47)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну не знаю.
Сорокина бы купили. это да
на перспективу
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 13:45)
  • -1
  •  (5)

Для Зенита, с учетом дисконта, цена Гинера будет не менее 50. Но, это посильные деньги для Газпрома. Сейчас Фернандес - один из лучших крайних защитников в мире с уже полученным паспортом РФ.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 13:41)
  • -2
  •  (4)

За такую цену можно
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#3  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 13:39)
  • +2
  •  (2)

Так не интересно ищите новых крутых футболистов в лигу.Че за бред по кругу гонять
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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